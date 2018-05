Voždovac i Spartak na terenu - Mladost u glavama! Fudbaleri Partizana za 10 dana igraju najvažniju utakmicu u sezoni, ali pre toga moraju da odrade čak dva prvenstvena meča i tako privedu sezonu kraju. Za početak - Zmajevi. Miroslav Đukić je najavio da će kombinovati sa sastavom...

"Očekuje nas teška utakmica. Voždovac je dobra ekipa koja igra napadački fudbal i uvek traži posed. Naš cilj je da ostavimo što bolji utisak i da se kroz ove dve utakmice spremamo za to finale kupa", kazao je Đukić, podvukavši da ih trijumf nad Čukaričkim skinuo teret sa leđa njegovih igrača i omogućio im da smireno završe prvenstvenu trku.

"Ima dosta povređenih i umornih. Nećemo da rizikujemo. Daćemo šansu nekim igračima koji su manje igrali tokom sezone. Protiv Spartaka ćemo dati minutažu igračima koji će igrati protiv Mladosti iz Lučana", objasnio je iskusni strateg.

Da li će se Saša Ilić predomisliti i produžiti karijeru za još godinu dana - to je pitanje koje poslednjih dana okupira sve navijače Partizana. Nije moglo da prođe bez pitanja Miroslavu Đukići povodom kapitena...

"Šta god da odluči, bitno je da ostane sa nama jer je zaista bitna karika. Ono što on najbolje radi je fudbal i to dokazuje na svakom treningu i svakoj utakmici. To može samo čovek koji voli fudbal. To se vidi. Idol je igračima, navijačima i svima nama. Ličnost koja je simbol Partizana" , zaključio je Đukić ne odgovorivši konkretno na pitanje da li misli da bi bilo odbro da Sale produži ugovor za još jednu godinu.