Zimovanje u Ligi Evrope i prvi pehar u trenerskoj karijeri. To je učinak Miroslava Đukića u drugom mandatu na klupi Partizana.

Da li je to dovoljno da sezona, kako sam trener kaže, bude ocenjena „vrhunskom“ pitanje je za čelnike kluba, ali Đukić uverava da nema razloga da napušta crno-bele, jer je papirima „vezan“ do juna 2019.

„Ja imam još godinu dana ugovora. Nemam nikakvu dilemu. Zašto bi pričao bilo ko sa mnom, imam ugovor, nema potrebe“, rekao je Đukić posle finala Kupa Srbije u Surdulici, odavši da je za 11. jun zakazao početak priprema za novu sezonu.

O tome šta je preživeo u tek završenoj govorio je emotivno, osvrnuvši se i na kritike navijača.

„Od trećeg kola je to trajalo. Nije bilo lako sve to istrpeti i izneti, ali smo to učinili muški, stoički. Svi smo bili u tome, stručni štab, igrači. Završili smo sezonu vrhunski“.

Na novinarsku konstataciju da su drugi uživali veće poverenje sa vrha i tribina, čak i kad im nije išlo, uzvratio je:

„Nemam ja tu sreću, ne pripadam nikome. Pripadam svojim igračima i svom stručnom štabu. Niti sam čovek uprave, niti nešto harizmatičan među navijačima. Ja radim svoj posao najbolje što znam i umem i tako ću nastaviti“, dopunio je Miroslav Đukić.

FOTO: Star spor, MN Press