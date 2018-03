Partizan u zaletu. Možda i najveći gubitnik upravo završene reprezentativne pauze. Baš pred odlazak na prinudni odmor, crno-beli su uhvatili ritam pobeda, vezali četiri trijumfa, nagovestili da mogu bolje nego s početka 2018. i da nije bilo prekida prvenstva - uvereni su u Humskoj - smanjili bi zaostatak za Crvenom zvezdom.

Ovako, dva kola pre kraja osnovnog dela Superlge, aktuelni prvak je i dalje na minus 12 u odnosu na lidera, u obavezi da pobeđuje i prati komšije sa Marakane. A prvi naredni rival je OFK Bačka, u premijernom gostovanju Parnog valjka na stadionu „Slavko Maletin Vava“.

„Bitno je da nastavimo niz pobeda. Čeka nas rival koji hoće da igra fudbal, retko gubi utakmice na svom terenu, ali nama važi samo pobeda. Na nju idemo od prvog minuta“, poruka je Miroslava Đukića, neposredno pre početak poslednjeg treninga uoči susreta 29. kola Superlige.

Na pitanje kakvo izdanje mogu da očekuju gledaoci u subotu od 15.30 (TV Arenasport 4), trener Partizana nudi oformljen odgovor:

„Pokušavam da napravim tim koji će na svim terenima igrati isto: napadački, „daviti“ protivnika, imati posed lopte. Negde uspemo više, negde manje, ali svuda je pristup isti. Tako će biti i u Bačkoj Palanci. Cilj je da uzmemo loptu, da se mi pitamo. Biće fudbalska fešta. Očekujem da ljubitelji fudbala uživaju u lepoj predstavi. Bilo gde da odemo, Partizan ima svoju publiku, dočekaju nas krcati stadioni i lepi ambijenti“.

Bio je to možda i najmanje zanimljiv deo Đukićevog obraćanja medijima. Daleko veću pažnju privukao je odgovor na pitanje da li će prolepšavanjem vremena igra njegovog tima postati lepršavija.

„U Srbiji su tereni ozbiljna stavka. Mi nemamo regularno prvenstvo. Hoćete regularnu ligu, a nemate terene. Sve zavisi da li će vas zakačiti da u zimskom periodu igrate u Ivanjici ili u Kruševcu. Ili vas „zakači“ Niš, gde je teren katastrofalan. A možda vas čeka neki bolji u letnjem periodu“.

Nekadašnji štoper reprezentativnog kalibra ima rešenje.

„Moj predlog je da se uradi veštačka trava. Svuda. Pet do šest meseci u Srbiji su uslovi katastrofalni. Ne može da se igra kvalitetan fudbal, a hoćemo da pravimo dobre igrače i prodajemo ih u Evropu. A ovamo igramo po kaljugama. Ako želimo da liga bude regularna moramo da napravimo dobre terene. Kako to može? Da se uradi veštačka podloga. Da se zna da igrate na dobrom terenu, ne razmišljajući kakav će vas kalendar „zakačiti“m da li će vam dodedliti kaljugu ili dobar teren“.

Srpski fudbal pritisnut je još jednim problemom. Decenijski. Zove se suđenje. O toj temi Miroslav Đukić je otvorenog govorio posle pitanja da li zna da će meč Mladost Lučani - Crvena zvezda, u subotu od 17 časova, suditi Srđan Obradović, pre godinu dana dodatni sudija na večitom derbiju, koji „nije video“ da je lopta izašla u gol-aut posle čega je domaćin na Marakani dao gol za 1:0. Na ovom mestu valja podsetiti da crno-belima sutra sudi Petar Piper iz Čačka.

Đukić kaže da ga imena ne zanimaju.

„Verujem u sudijsko i ljudsko poštenje. To je moja obaveza kao trenera. Ceo život sam vaspitavan o fer-pleju. Vaspitanje mi ne dozvoljava da pomislim da nešto u fudbalu može da se kupi, proda, namesti. Tad fudbal ne bi imao smisla. Da ja mom igraču kažem da nekog pusti, da je nešto namešteno... To ne bih mogao u životu. Kako tom igraču sutradan da pogledam u oči? To mi ne dozvoljava moje vaspitanje. Zato verujem da će taj arbitar najpoštenije što može odsuditi meč. Kao i ovu našu utakmicu. Želim da verujem kako će se prvak odlučiti na terenu. Da neće biti ni Terzić, ni Vučelić, ni neko treći, nego 22 momka na igralištu, da oni odrede sudbinu i Partizana i Crvene zvezde“, jasan je u poruci Miroslav Đukić.

FOTO: Star sport