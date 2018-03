Đukić: Sportski sektor radi perfektno!

Miroslav Đukić hladan kao špricer. Ne dozvoljava trener Partizana da ga zahvati panika, iako se navijači crno-belih, pa i čelnici kluba, hvataju za glavu posle nimalo pohvalnih igara i zabrinjavajućih rezultata na početku prolećnog dela sezone.

Uoči puta za Niš, gde će aktuelni prvak Srbije pokušati da se vrati na pobedničku stazu, Đukić pokušava da uveri javnost da je situacija u Sportskom centru „Zemunelo“ pod kontrolom. Sve to posle eliminacije bez isplaljenog metka iz Lige Evrope i remija sa Zemunom izborenog u poslednjim trenucima minulog kola.

„U Partizanu je uvek turbulentno kad dođe do eliminacija i kad se ne pobeđuje u prvenstvu, ali sportski sektor funkcioniše perfektno“, kaže šef struke Parnog valjka, što se može tumačiti kao neka vrsta replike predsedniku Miloradu Vučeliću na ocenu da je baš sportski sektor mogao i morao bolje u prethodnih nekoliko utakmica.

Pojasnio je da, ipak, prihvata deo odgovornosti:

„Svesni smo da moramo da pobeđujemo. Mi u sportskom delu ne dozvoljavamo da se oseti nepoverenje. Radimo kao ekipa. Isti ovaj tim je pobedio Skenderbeg, izbacio Videoton i Jang Bojs... Ja sam sa ekipom i kad plačemo i kad krvarimo. Nisam se od nje odvajao ni kad je bilo dobro, ni kad imamo probleme. Samo pobedama možemo da izađemo iz ove situacije“.

Prva prilika je u subotu, u Nišu, protiv motivisanog i ka Evropi ustremljenog Radničkog.

„Očekuje nas teško gostovanje. Biće teški uslovi za igru, ali idemo na tri boda. Svaki drugi rezultat je za nas neuspeh. Radnički je dobra ekipa, vidim po izjavama da će igrati ofanzivno. Mi, pak, nemamo izbora, ali smo Partizan“.

Možda i glavni zadatak stručnog štaba minulih dana bio je da ekipu podigne iz nokdauna. Fudbalsko znanje nije sporno, međutim...

„Potreban nam je vetar u leđa, pobeda bi dosta značila na psihološkom planu. U Partizanu uvek dolazi do potresa posle evropskih eliminacija i izostanka bodova u prvenstvu. Pravi lek za to je dobra igra i pobeda. Ekipa je dobro trenirala ove sedmice, svesna da mora da se vrati na stare staze“.

Crno-beli će biti nekompletni, iako su se od povreda oporavili desni bek Miroslav Vulićević i štoper Milan Mitrović. Problem je Leandre Tavamba, protiv Zemuna je zaradio četvrti žuti karton u prvenstvu i sleduje mu automatska pauza. To otvara prostor Ognjenu Ožegoviću u ulozi startera, ali se navijači pitaju posle ne baš pohvalnih izdanja u 2018. pitaju da li je Partizanu bilo potrebno osveženje u napadu.

„Evidentno nam nedostaju golovo. To nije stvar pojedinaca, nego ekipe. I kad se branimo dobro to je zasluga tima. Nada nedostaju pogoci, brojevi, da bismo igrali mirnije. To nemamo ove godine. Nije to do Tavambe ili Ožegovića, već svih nas, da kvalitetnije s loptom dolazimo u završnicu akcija, rasteretimo pomenute momke. Klub nije doveo nekog jer nismo mogli. Ne želim za tim. Valja se prilagoditi situaciji i raditi na popravci“, zaključio je Miroslav Đukić.