Gorak ukus iz prvenstva može da bude saniran kup trofejom! Ne može se reći da Partizan u sredu protiv lučanske Mladosti igra najvažniju utakmicu sezone, ali može da se konstatuje da igra jednu od najvažnijih.

Eventulnim trijumfom na jugu Srbije crno-beli mogu da stignu do trećeg uzastopnog kupa i poprave utisak. Možda je Kup manje bitan trofej, ali je - trofej.

"Svi smo svesni važnosti utakmice. Ulazimo sa velikim ambicijama i željama da osvojimo takmičenje, jer bismo tako zaokružili odličnu sezonu. Protiv nas je ekipa Mladosti sa kojom smo imali mnogo problema u oba meča. Očekuje nas težak posao, ali ćemo od prvog minuta jurišati na kup. Pokušaćemo da ispišemo istoriju, imamo veliku priliku, ali ćemo morati mnogo da se preznojimo kako bismo stigli do pobede", rekao je Đukić na konferenciji za novinare.

Svestan je iskusni stručnjak da će mnogi sezonu crno-belih gledati kroz prizmu poslednjeg utisaka. A taj utisak bi mogao da bude dobar.

"Sezona jeste bila turbulentna. Međutim, u Evropi smo bili odlični, sad imamo priliku da osvojimo trofej u kupu, u ligi smo zauzeli drugu poziciju. Dakle, ako osvojimo kup - biće to odlična sezona“.

Crno-beli nemaju kadrovskih problema. Van stroja je samo mladi desni bek Luka Cucin. Ipak, duel u Surdulici biće nešto novo za njih. O trofeju će se odlučivati na malom stadionu i na terenu manjih dimenzija. Ipak, Đukić ne želi alibi:

„Nema izgovora, idemo na pobedu od prvog minuta. Naravno, vežbaćemo i penale“.

Crno-beli su želeli da se finalna predstava masovnijeg takmičenja izmesti iz Surdulice. Odnosno da se nemere na Mladost u većem gradu. Ipak, FSS je ostao dosledan.

"Nismo dobili objašnjenje zašto se igra u Surdulici. Ja zaključujem da je to da bi se favorizovale manje sredine i da se fudbal tamo popularizuje. Super ako je to ideja, ali onda toj ideji onda treba dati kontinuitet. Dakle, svaje godine da se igra u manjim sredinama. Videćemo već sledeće godine godine da li postoji kontinuitet ili je to bilo zbog nečega", jasan je Đukić.