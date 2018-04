Ko će kome... Dalje znate. Samo, da li je Partizan naučio lekciju, pošto su ga ove sezone pošteno mučili bivši igrači?

Konkretno, čak sedam superligaških golova crno-beli su primili od fudbalera koji su, što u mlađim kategorijama, što u prvom timu, nosili dres kluba iz Humske 1, pa je legitimno zapitati se može li aktuelni šampion da izdrži još jedan duel sa ekipom krcatom nekadašnjim uzdanicama. A Radnički iz Niša ima čime da zapreti: Marko Golubović u vezi, Nikola Aksentijević i Aleksandar Subić po bokovima, uz čuvara mreže Bojana Šaranova, koji ne može da da, ali je u nedavnom susretu ovih rivala na Čairu pokazao koliko dobro čuva gol.

„Obično se dešava da igrači koji su nekad bili ovde imaju ekstra motiv, to je normalno. Žele da dokažu kako su neopravdano otišli, znajući da im dobar meč u Humskoj donosi prestiž. Na Zapadu se to rešava stavljanjem klauzula da ne igraju, tako bismo sprečili veliki broj primljenih golova“, podseća Miroslav Đukić da su Parni valjak ove sezone matirali Mladen Lazarević (Mačva, dva gola), Milovan Milović (Javor), Predrag Pavlović (Mladost), Vladimir Volkov (Rad), Nemanja Radonjić (Crvena zvezda) i Nemanja Belaković (Čukarički).

Nisu samo bivši igrači pretnja Partizanu u susretu trećeg kola plej-ofa (čevrtak, 18.00, TV Arena sport 1). Daleko veća je Milan Pavkov, drugi strelac prvenstva (20 golova), potpisnik na pobedu nad crno-belima 3. marta (1:0).

„Taj poraz nas je mnogo boleo. Još nas boli. Daje nam motiv više da se revanširamo Nišlijama. Očekujem atraktivnu utakmicu, protiv ekipe evropskih ambicija, ne mogu ni gosti da kalkulišu, moraju da idu na pobedu, a mi želimo da zadržimo dobre utiske iz minulog kola, pa se nadam da će gledaoci uživati. Poštujemo Radnički, svima je u interesu da protagonisti budu fudbaleri, a sudije ne smeju da budu u prvom planu“.

Đukić je potvrdio da golman Vladimir Stojković mora da odustvuje desetak dana (menjaće ga Marko Jovičić), da su povređeni bekovi Luka Cucin (kraj sezone) i Nemanja G. Miletić (neizvesno kad se vraća), ali da se u kombinaciju za tim, posle suspenzije zarađene u derbiju, vraća Sejduba Suma, kao i da će uz levu aut-liniju, u odbrani, dejstvovati Nemanja Antonov.

„Zadovoljan sam kako je igrao protiv Čukaričkog. Dugo ga nije bilo u timu, ali je sve vreme odlično trenirao, nikad se na njemu nije primećivalo nezadovoljstvo. Pokazao je da mu je mesto u Partizanu, nemam problema da mu dam šansu. Svi momci su imali priliku tokom sezone, nikome nisam ništa poklonio, sami su izborili za status. Igraju oni koji se pokažu na treninzima. Nemam privilegovane igrače, niti mi je neko iz uprave rekao kako neko mora da igra. Samo da znate, ono za SMS poruke nije tačno“, negirao je Đukić glasine da je tokom polufinalnog duela sa Čukaričkim dobio „savet“ čelnika kluba da promeni Miroslava Vulićevića.

Na toj utakmici, jednoj pre (večiti derbi) i jednoj posle (prvenstveni susret sa Brđanima) Partizan je zbuirno primio sedam golova. Jasno je da problem u odbrani postoji. Trener uverava da nije sistemski.

„Ti golovi nisu posledica grešaka u taktičkoj postavci, koje se mogu korigovati radom. Reč je o individualnim propustima, usled nedostatka koncentracije. Nismo zabrinuti, mada jeste problem o kojem smo razgovarali“.

Kad smo već kod derbija, imajući i vidu stabilnost kakvu je pokazao na ligaškom duelu sa Čukaričkim, logično je zapitati se da li je na Marakani mogao da počne Marko Jevtović, jer je upravo na sredini terena Đukićev sastav potučen.

„Nemam problem da kažem da je Jevtović igrao odlično u nedelju. Da sam stavio Zdjelara i njega u derbiju, i da smo izgubili, pitali biste me: „što ste počeli defanzivno, kad je Partizanu bila potrebna pobeda?“ Njih dvojica jesu čvršća i stabilnija kombinacija, ali i manje ofanzivna“.

Crno-beli imaju devet bodova manje od lidera Crvene zvezde, „visi“ im plaman u finale Kupa Srbije, a ni kroz prvenstvo još nisu osigurali plasman u Evropu, što je, između ostalog, cilj baš sutrašnjeg rivala, Radničkog.

„Gledamo i gore i dole. Matematički, ni trka za prvo mesto nije gotovo. A ni za drugo. Moramo da pobeđujemo, ako se naš večiti rival opusti, međutim, i da ne damo opciju ovima ispod nas da nas stignu“, zaključio je Miroslav Đukić.

OSIGURANA GOLMANSKA BUDUĆNOST

Usled povrede Vladimira Stojkovića, u naredne dve utakmice među stativama Partizana stajaće Marko Jovičić, a šansu s klupe čekaće mladi Aleksandar Popović.

„Stojković je golman sa prestižom, a Marko Jovičić bi trebalo da izgradi imidž da ga se protivnici plaše. On bi trebalo da se sam izbori za to, ali to je proces. ​Verujem totalno u Marka, znam da će dobro odraditi posao i biti na nivou Partizana. Popović je, takođe, budućnost kluba, ima odlične reflekse, igra nogama, odlikuju ga maniri... S njim i Jovičićem Partizanova golmanska budućnost je osigurana“, uverava trener Đukić.

FOTO: Star sport