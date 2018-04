Bride obrazi fudbalerima Partizana. U samo četiri dana prosuli su sve urađeno u prethodnih mesec i jače i umesto da se uključe u borbu za titulu i(li) primaknu finalu Kupa Srbije pretrpeli su dva poraza od kojih se ne zna koji je bolniji.

Da li onaj u večitom derbiju, kad ih je Crvena zvezda „počistila“ u prvom poluvremenu ili možda ovaj na gostovanju Čukaričkom, kad su tek drugi put u sezoni primili četiri gola.

Ni trener Miroslav Đukić nije načisto da li ga više brine igra ili rezultat?

„Brine me sve. I rezultat i igra. Stvorili smo dosta prilika, što je dobro, ali kada primate četiri gola, i to ovako kako smo mi primali, ne možete da pobedite. U defanzivi nismo postojali. Očajna defanziva, to je osnovni razlog našeg poraza. Nismo imali ni agresivnost, ni dobro pozicioniranje, gubili smo duele jedan na jedan“, ocenio je trener crno-belig posle gostovanja na Banovom brdu.

A tamo su fudbaleri Čukaričkog vešto koristili kratere u odbrani aktuelnog osvajača duple krune. Još su imali tu privilegiju da ih Slobodan Urošević časti neposredno pre četvrtog gola.

„Takav gol u životu nisam video. Taj pogodak je kulminacija naše nekoncentrisanosti“, dodao je bivši selektor, mada je i sam svestan da je veći problem bio na suprotnoj strani terena, gde su Bogosavac i Belaković nadmudrili Vulićevića. „Katastrofa, katastrofa. Sve po desnoj strani, ni u jednom trenutku nismo uspeli da ih zaustavimo. Ovo je najgore defanzivno izdanje od kada sam ja u Partizanu“.

Đukić je nagovestio da će za nedeljni susret sa Čukom, ovoga puta u prvenstvu, posegnuti za rokadama.

„Sigurno da će biti izmena, ali osnovni razlog je nedostatak koncentracije“.

Navijači crno-belih veruju da bi sve bilo povoljnije da je branio Vladimir Stojković (povredio se na zagrevanju) ili da je rezervista Đorđe Ivanović iskoristio zicer pred kraj susreta za 3:3.

„Ne. Znamo da je Stojković veoma bitan šraf za nas, ali ako Partizan ne može bez Stojkovića, to je katastrofa. Partizan je veliki klub i mora da može bez bilo koga. Imali smo pet šansi, dali dva gola. Zicere smo mašili, ali kada primamo ovakve golove, nemoguće je pobediti. Na meni je da probam da to popravim do sledeće utakmice“.

Posle četvrtog gola Čukaričkog stadionom se orilo „Đukiću, odlazi“.

„Nije to ništa novo. Moja stvar je da nastavim da radim i da probam da popravim šta se da popraviti. Ostalo nije do mene“, dopunio je šef struke Partizana.

FOTO: Star sport