Olimpijakos danas od 18.30 igra protiv Kerkire, a možda će to biti šansa da na terenu vidimo srpskog napadača Uroša Đurđevića. On je ove sezone odigrao 18 utakmica, ukupno na terenu proveo 497 minuta u šampionatu Grčke i postigao je četiri gola za to vreme.

I sam je pred današnji meč prokomentarisao sopstvenu situaciju u klubu.

"Nadam se da ću dobiti malo više šanse i minuta. Zaista mi se dopada Olimpijakos i voleo bih da ostanem. Sviđa mi se sve u vezi sa klubom. Ako budem imao više minuta u igri nadam se da ću postizati više golova", rekao je Đurđević.

Podsetimo, grčki mediji pišu da je Đurđević jedan od igrača sa kojima će se Pirejci rastati jer nije ispunio očekivanja u prvoj sezoni.

Grci uveravaju da su u ovom trenutku za narednu sezonu sigurni samo golman Silvio Proto, Senegalac Pape Sise, iranski napadač Karim Ansarifard od stranaca, odnosno Grci Leonardo Kutris i Panajotos Takidis.

Sve je posledica velikog bodovnog zaostaka i izvesnog gubitka titule posle sedam vezanih kruna.

Đurđević je još najavio da želi da Olimpijakos večeras što pre postigne gol i da je to bio problem u sudaru sa Levadijakosom.

"Nije nas briga ko je rival i šta će raditi. Brinemo oko toga šta je naš posao. Da odigramo dobru utakmicu i damo sve od sebe da pobedimo. Da budemo koncentrisani od prvog minuta. Želimo da postignemo brz gol", rekao je Đurđević.

