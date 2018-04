Protesti Interovih navijača posle spornog penala

Navijači Intera večno će pamtiti taj 26. april 1998. godine. Taj Derbi d’Italija u Torinu smatraće vrhuncem Juventusove bahatosti i krunskim dokazom koliki su sudije bile pod kontrolom Stare dame. Iako Juve za taj meč nikada neće odgovarati. Ali zato će se o njemu pričati i u italijanskom parlamentu, zbog njega će desničar Domeniko Gramacio fizički nasrnuti na bivšeg fudbalera, a tada poslanika Masima Maura, nekadašnjeg šampona Italije sa Juventusom, pritom uzvikujući: “Svi su oni lopovi“.

La partita madre di Calciopoli. Majka Kalčopolija. I dalje tako nazivaju tu utakmicu na severnoj tribini “Đuzepe Meace“. Celu tu sezonu su krstili kao “la grande ruberia“. Velika pljačka.

A šta se zapravo desilo...

Serija A na vrhuncu. Četiri kola pre kraja utakmica sezone na Dele Alpiju. Juve je bod ispred Intera. Na terenu timovi kakvim bi se danas dičili samo možda Real i Barselona. Marčelo Lipi je na raspolaganju imao Didijea Dešana, Edgara Davidsa, Zinedina Zidana, Alesandra Del Pjera, Filipa Inzagija... Za Inter su igrali Havijer Zaneti, Dijego Simeone, Aron Vinter, Juri Đorkaef i na kraju - Ronaldo, dobitnik Zlatne lopte. Ali utakmicu nije obeležio niko od njih. Ne, glavnu ulogu je imao Pjero Čekarini.

Del Pjero je pogodio za 1:0. Početkom drugog poluvremena Inter kreće u frontalni juriš. Šef struke Nerazura Điđi Simoni u vatru šalje i drugog napadača Ivana Zamorana. I dalje ne ide. A onda 69. minut. Ronaldo i Zamorano su pored Morena Toričelija i Alesandra Birindelija nekako ugurali loptu u kazneni prostor domaćina. Ronaldo je sklanja ispred Marka Julijana, ovaj ga telom obara na zemlju, lopta odlazi u ruke Anđela Perucija. Gosti čekaju da se oglasi sudijska. Muk.

Puca kontra, Zinedin Zidan je spojio sa golom Alesandra Del Pjera, Taribo Vest kasni, ovog puta se Čekarini oglasio. Nerazuri su žargonski rečeno odlepili. Dijego Čolo Simeone samo što nije udavio glavnog arbitra. Dobio je crveni karton. Đanluka Paljuka je na kraju odbranio penal Del Pjeru, ali sa desetoricom Inter nije mogao do izjednačenja. Juve je odmakao na četiri boda prednosti, tri kola pre kraja sezone Nerazuri su se pomirili sa gubitkom titule. Utehu su pronašli u peharu Kupa Uefa (u Parizu su deklasirali Lacio sa 3:0), ali 26. april 1998. nikada nisu zaboravili.

Kolale su mnoge glasine u naredne dve decenije. Pojavljivale su se i Čekarinijeve izmišljene izjave u kojima on navodni priznaje grešku. Neistinite su. Danas, 20 godina nakon svega, Pjero Čekarini prvi put za TV kamere. Za Medijasetov Premijum sport tvrdi: ništa pogrešno nije uradio!

“Odmah mi je bilo jasno da je Ronaldo uleteo u Julijana, a ne Julijano u njega. I danas, posle toliko vremena, tvrdim da sam video ono što se zaista i desilo. Pogrešio sam samo zato što nisam svirao prekršaj za Juventus. Zato što ga nisam svirao ljudi misle da sam video Julijanov faul i da sam prećutao. A u stvari je situacija obrnuta“, ostaje dosledan Čekarini.

Možda bi sve bilo drugačije da je tada postojala video tehnologija kao podrška sudijama?

“U stvari, VAR je i bio tu i čudi me da niko ne priča u tome. Utakmica je išla u direktnom prenosu, bio je i snimak sporne situacije, uz komentar (nekadašnjeg igrača Intera i Milana Fulvija) Kolovatija, i Kjeze, bivšeg sudije. I on je rekao da nije bio penal“, brani se Čekarini.

Teško da će mu Interove pristalice posle svega poverovati. Oni će uvek govoriti da im je Čekarini ukrao titulu.

“Takva interpretacija je potpuno netačna. Celu situaciju sam kasnije mnogo puta procenjivao hladne glave i imam kristalno jasno sliku o svemu tome. Navijači Intera mogu da budu uvereni: sa moje strane nije bilo nikakve zle namere“.

Ne samo navijači, ni Interovi tadašnji igrači verovatno će teško progutati ovakvo objašnjenje. Niko ih nije toliko doveo do ludila...

“Iznenadili me je tako jak protest Interovih fudbalera. Ali posebno mi je žao zato što posle utakmice nisam mogao da iznesem svoje viđenje situacije, a to nije bilo moguće jer sudije žive u dvorcu okruženom visokim zidinama. Predložio sam da sazovemo konferenciju za novinare da o toj epizodi razgovaramo strogo iz tehničkog ugla, bez polemika i otvaranja drugih pitanja, ali moj predlog nije uzet u razmatranje. U narednim danima glasna tišina rukovodstva Fudbalskog saveza. To me je zabolelo“, jada se Čekarini.

Uzalud, Nerazuri mu nikad neće oprostiti. Nikad. Čim se pojavio Čekarinijev intervju stigao je i odgovor Điđija Simonija. U njegovim rečima nema oprosta za sudiju iz Livorna.

“Smešno, kao da živimo u svetu snova“, kategorički će Simoni.

“Neko bi trebalo da ga zaustavi pre no što napravi još veću štetu. To je izraz nepoštovanja. To je odsustvo mudrosti da se umukne. Nemam reči. Ceo svet zna šta je istina. I mnogi Juventusovi navijači koje srećem su mi priznali. Bolje da je ćutao“.

Ostaće samo večna polemika oko tog 26. aprila 1998. godine...

(FOTO: Action Images)