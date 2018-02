Džeko menja Hrvata od leta? Svima bi odgovaralo...

Milan je prošlog leta uložio 65.000.000 evra u dovođenje dvojice napadača koji je zajedno trebalo da im garantuju makar 30 golova u sezoni. I žestoko omanuo... Andre Silva nije postigao NIJEDAN prvenstveni gol, Nikola Kalinić je dao četiri. Da se nije pojavio mladi Patrik Kutrone, Milan bi bio u još većim problemima...

Zato je plan Rosonera da narednog leta dovedu iskusno i provereno ime koje može da postigne 20 prvenstvenih golova, a izbor je pao na Edina Džeka!

Bosanac je davnašnja želja Rosonera i ranije nije krio da je njihov navijač. Želeli su ga kada je bio u Volfzburgu, potom kada je odlazio iz Mančester Sitija, a interesovanje je sada obnovljeno.

Nije tajna da je Džeko razočaran ponašanjem Romine uprave koja je u januaru iznenada prihvatila ponudu Čelsija za njega i tako mu zabila nož u leđa samo pola godine posle osvajanja titule najboljeg strelca Serije A. Roma se tu ponela nekorektno prema bosanskom napadaču i on to nije zaboravio. Do transfera u Čelsi nije došlo jer se Džeko nije dogovorio sa Plavcima oko dužine i visine ugovora, a ni njegova supruga nije bila za odlazak iz Italije. Ostao je u Romi, ali nije više u dobrim odnosima sa Monćijem i rukovodstvom Rome...

Milan je spreman da uskoči narednog leta i ponudom od 25.000.000 evra preseli Džeka na sever Italije. S obzirom da je Roma prihvatila Čelsiju ponudu od 30.000.000 evra nije isključeno da prihvati i ovu nešto manju iz Milana s obzirom na probleme sa finansijskim fer-plejom. Iako su Milanovi valsnici u finansijskim problemima, klub i dalje funkcioniše bez problema i imaće određene sredstva na letnjoj pijaci.

Čak se očekuje da Milan Džekov dolazak pokrpi od prodaje Nikole Kalinića u Kinu za isti, možda ček i veći novac. Kalinić je potpuno razočarao od dolaska iz Fiorentine u transferu teškom 25.000.000 evra. Odlazak njegovog „sponzora“ Montele, eksplozija Kutronea i problemi sa povredama su Hrvata potpuno izbacili iz Gatuzovih planova. Interesovanje iz Kine je i dalje aktuelno tako da bi napad Milana naredne sezone mogao da predvodi Bosanac umesto Hrvata.

Milanu neće biti problem ni da ispuni finansijske zahteve Džeka koji trenutno zarađuje 4.500.000 evra godišnje, a verovatno će se i fudbalerovoj supruzi Amri više svideti ideja o ostanku u Italiji nego transfer u neku drugu zemlju...

(FOTO: Action images)