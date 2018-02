Džo Kol otkrio: Kako je Murinjo od Lamparda stvorio najboljeg vezistu sveta

Džo Kol je oduvek pripadao onoj čudnoj grupi večitih talenata koji nikada nisu ostvarili svoj igrački zenit. Svojevremeno je važio za možda i najtalentovanijeg britanskog fudbalera, ali su česte povrede učinile da mu se karijera ne razvija željenim putem.

Najveći deo svojih aktivnih igračkih dana proveo je u Čelsiju, gde je imao posebnu vezu sa Žozeom Murinjom. Uostalom, kao i većina igrača u vremenu Murinjovog prvog trenerskog mandata na Stamford Bridžu.

Poznato je da kada Murinjo nekog ne voli - tu nema tajni, ni uvijanja (najbolje zna Iker Kasiljas), ali kada sa nekim igračem razvije posebnu vezu, ona je gotovo neraskidiva. Jedan od onih koji u očima Portugalca imao poseban status jeste Čelsijeva legenda Frenk Lampard.

Povezujući sve dosad ispisano, Džo Kol je britanskim medijima otkrio tajnu - kakav je odnos imao sa Posebnim i kako je učinio da Lampard postane najbolji vezista sveta.

„Od trenutka kada je došao, osećali ste da će podići klub na sledeći nivo. Od prvog sekunda me je 'kupio'. A verujte, na meni je često 'mlatio korbač'. Gledajući na sve to iz ove perspektive, bilo je trenutaka kada sam bio jako besan na njega, ali sada mi je jasno zašto je sve to radio“, počeo je Kol, a onda dodao:

„Znao je kako da me podigne i izvuče ono najbolje iz mene. Znao je da će, ako me ostavi na klupi, uvesti 20 minuta u igru, a isto tako je znao da u tih 20 minuta izvuče najbolje iz mene“.

Poslednjih dana u javnosti se vodi polemika oko Murinjove trenerske filozofije zbog načina na koji se ophodi prema Polu Pogbi. Kol se priseća kako je šta je Murinjo radio sa Lampardom.

„On nije samo kritikovao na konferencijama, on je komunicirao sa nama putem istih. Znao je da nahvali igrače na konferencijama. Sećam se da je jednom prilikom rekao da je Frenk najbolji vezista sveta. Frenk je bio pravi ratnik, ali nije shvatao koliko je dobar. E, čini mi se da je upravo ta njegova izjava u Lampardu probudila želju da bude još bolji, pa je samo tada iz njega izvukao dodatnih deset odsto više. Lampard je kasnije postao vrhunski vezista svoje generacije. Znao je tačno kako da komunicira sa svima i vodi ih napred“.

Lampard je jedna od najvećih legendi kluba sa Stamford Bridža...

(FOTO: Action Images)