U ovoj čudnoj sezoni turskoj šampionata je bilo šta teško predviđati, ali jasno je da je u ovom momentu najozbiljniji kandidat za titulu Istanbul Bašakšehir. To se ponovo potvrdilo i to u sudaru sa Trabzonom, ekipom iz samog vrha, i to u gostima. Istanbul je vodio 3:0, a na kraju je slavio s 4:2 (2:0).

Na ovaj način Bašakšehir ne samo što je došao do nova tri boda već je stavio svima do znanja ko je prvi favorit za titulu.

Videlo se to i u prvom poluvremenu kada je Bašakšehir stigao do dva gola prednosti. Jasno je bilo da igrači u narandžastim dresovima igraju brži fudbal od rivala, pa je to rezultiralo pogocima Kahvečija i Klišija u 32. odnosno 42. minutu. Kod prvog gola asistent je bio Arda Turan, kod drugog Robinjo.

I po samim imenima se vidi sa kakvim kvalitetom raspolaže Bašakšehir.

Kada je Ekuban postigao autogol na startu drugog poluvremena bilo je jasno da će bodovi otići u Istanbul, mada je domaćin upravo preko Ekubana i Jazičija uspeo da ublaži vođstvo, na šta je Bašakšehir odgovorio pogotkom Edina Višće u 86. minutu.

Sa tim je bila stavljena tačka na svako pitanje o pobedniku.

Sa ova tri boda Bašakšehir je stigao do 38 osvojenih bodova i sada je na šest ispred Galatasaraja i Malatije koji dele drugu poziciju. Kasimpaša, Bešiktaš i Trabzon imaju po 29.

TURSKA 1 - 18. kolo

Petak

Ahisar - Bešiktaš 1:3 (0:1)

/Cikaleši 81 - Tokoz 23, Gonul 48, Larin 76/

Subota

Malatija - Gectepe 3:2 (2:2)

/Sismanoglu 1, Donald 34, Aleksić 54. penal - Akbunar 50, Bijogo 42/

Erzurum - Konja 1:2 (0:1)

/Antaljali 59 - Šahiner 45+3, Findikli 57/

Antalija - Kajzeri 0:0

Galatasaraj - Ankaraguču 6:0 (3:0)

/Gumuš 1, 26, Onjekuru 21, 59, 63, Ndiaje 86/

Nedelja

Alanja - Sivas 2:0 (2:0)

/Đalma 37, Fernandeš 45+1/

Trabzon - Bašakšehir 2:4 (0:2)

/Ekuban 49, Jaziči 80 - Kahveči 32, Kliši 42, Ekuban 48ag, Višća 86/

Ponedeljak

18.00: (1,70) Kasimpaša (3,90) Rize (4,80)

18.00: (3,20) Bursa (3,25) Fenerbahče (2,30)

