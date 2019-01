Imali su krizu rezultata, uostalom pitanje je da li će u konkurenciji Liverpula stići do nove šampionske titule u Premijer ligi, ali Mančester Siti nastavlja da postavlja standarde.

Kao što se očekivalo Građani su sa pola snage savladali Hadersfild (3:0), i stigli do istorijskog dostignuća. Siti je stigao do 102 gola u ovoj sezoni u svim takmičenjima 61 su dali samo u Premijer ligi. To niko nije uradio januaru mesecu...

Mančester Siti možemo da gledamo kroz još nekoliko statističkih podataka. Na poslednjih šest mečeva imaju isto toliko pobeda uz nenormalnu gol razliku 28:2.

Hadersild nije imao nikakve šanse u današnjem okršaju. Bila je to klasična igra mačke i miša. Prepoznatljivom pas igrom Siti je lomio i slomio domaćina. Sve je počelo u 18. minutu kada je Danilo uz obilatu pomoć sreće pogodio mrežu domaćina. Tada su i na morlanom planu pali domaćin, pa Sitiju nije bilo teško da se rutinskom igrom vrati na minus četiri u odnosu na Liverpul.

Gvardiola je mogao da se sedi i uživa u partiji svog tima. Posebno u drugom poluvremenu kada se razogropadio Rahim Sterling. Brzonogi krilni igrač je počo akciju u 54. minutu, a potom je završio na asistenciju Sanea.

Čim je Hadersild pokušavao da krene napred, Siti je to kažnjavao. Višak prostora bio je dovoljan Saneu da posle asistencija upiše i pogodak.

ENGLESKA 1 - 23. KOLO:

Subota

Vulverhempton - Lester 4:3 (2:0)

/Žota 4, 64, 90+3, Benet 12 - Grej 47, Koadi 51ag, Morgan 87/

Bornmut - Vest Hem 2:0 (0:0)

/Vilson 53, King 90+2/

Liverpul - Kristal Palas 4:3 (0:1)

/Salah 47, 75, Firmino 53, Mane 90+3 - Taunsend 34, Tomkins 65, Mejer 90+5/

Mančester Junajted - Brajton 2:1 (2:0)

/Pogba 27, Rašford 42 - Gros 72/

Njukasl - Kardif 3:0 (1:0)

/Šar 24, 63/

Sautempton - Everton 2:1 (0:0)

/Vord Prauz 50, Dinj 64ag - Sigurdson 90+1/

Votford - Barnli 0:0

Arsenal - Čelsi 2:0 (2:0)

/Lakazet 14, Koščileni 39/

Nedelja

Hadersfild - Mančester Siti 0:3 (0:1)

/Danilo 18, Sterling 54, Sane 56/

17.00. (4,60) Fulam (3,60) Totenhem (1,80)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama