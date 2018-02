Ederson je golman drugačiji od drugih: Mogao bih da igram na poziciji veziste u Premijer ligi, davao sam golove iz slobodnjaka

U julu 2017. godine prešao je iz Benfike u Mančester Siti za 40.000.000 evra. Mnogi su se pitali da li je Ederson vredan toga, ali je Brazilac pokazao od čega je sazdan i jedan je od zaslužnih što Mančester Siti jaše na prvom mestu u Premijer ligi.

Golman Sitija je dao intervju za magazin "Fourfourtwo" i izneo je jednu veoma interesantnu tvrdnju - da bi mogao da igra i kao vezista za Siti.

I da bi Pep Gvardiola mogao da računa na njega i u polju, a ne samo na gol-crti.

"Kada sam igrao u mlađim kategorijama Benfike, uvek su me slali da igram kao vezista kada je neko nedostajao. Nikada se nisam obrukao", rekao je Ederson.

Naravno, usledilo je pitanje - da li bi zaigrao na toj poziciji u Premijer ligi?

"Ako je neophodno, definitivno ću odgovoriti zadatku. Ne bi mi bilo lako, posebno u Premijer ligi, ali mislim da bih mogao da se izborim sa tim izazovom", kaže Brazilac.

Ederson je takođe istakao da igrači ispred njega uspevaju da mu olakšaju posao i da vrlo retko gube loptu.

"Postoji mnogo dobrih igrača koji su ispred mene. Uvek se osećam dobro kada mi je lopta u nogama. I to mi pomaže tokom utakmica. To je prirodan talenat".

Golman koji igra nogom je jedan od izričitih zahteva Pepa Gvardiole. Mnogi "krive" španskog trenera da je promenio čitavu filozofiju igre golmana koji postaju sve sposobniji u igri nogom.

Ederson kaže da je čak postizao i neke golove iz slobodnog udarca.

"Igra nogom je nešto na čemu sam radio otkako sam počeo da igram fudbal u Sao Paolu. Vremenom sam napredovao u tome. Čak i kada sam igrao u akademiji pokušavao sam da pokažem te kvalitete. Čak sam dao nekoliko golova iz slobodnog udarca".

Nema mnogo golmana koji znaju tako nešto. Naravno, odmah na pamet padaju Hoze Luis Čilavert i Rožerio Seni.

"Jedan od mojih trenera me je ohrabrivao a to. U početku nisam želeo da izvodim slobodnjake, ali me je on terao. Potom sam postigao nekoliko golova i sve se promenilo. Ali to nisam radio kasnije. Siti ima nekoliko specijalista u toj oblasti", rekao je Ederson.

(FOTO: Action images)