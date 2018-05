Otišli, videli, pobedili i - zaradili. Za manje od 24 sata Barselona je prevaila put dug skoro 22.000 kilometara, odigrala prijateljski meč sa Mamelodi Sandaunsima u Johanesburgu i kasu napunila sa 3.000.000 evra. Neto.

Toliko iznosi čist profit novog osvajača duple krune u Španiji koji je na jedan dan „skoknu“ na drugi kontinent - i to na njegov rogalj - kako bi sa učesnikom tamošnje Premijer lige odmerio snage. Prema ugovoru, Južnoafrikanci su zahtevali da se na terenu pojave manje-više svi asovi katalonskog giganta i to su debelo platili, jer su osim prevoza, hotelskog smeštaja i same nadoknade za utakmicu dobili ozbiljan novac.

Na kraju je bilo 3:1 za Barsu. Golove su postigli Dembele, Luis Suarez i Andre Gomeš, a jedini strelac za domaćina bio je Sibusio Vilakazi.

Trener Ernesto Valverde je počeo meč sa sledećim timom: Ter Štegen - Semedo, S. Buskets, Mina, Dinj - Rakitić, O. Buskets, Inijesta - Dembele, L. Suarez, D. Suarez. U nastavku su igrali još: Silesen - Serđi Roberto, Pike, Kuenka, Alba - Paulinjo, Andre Gomeš, Kutinjo - Aleiš Vidal, Aklaser, Ruiz de Galareta (Mesi).

