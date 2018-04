Šest pehara je doneo na Park prinčeva. Verovatno će i sedmi, pošto je Pari Sen Žermen veliki favorit protiv trećeligaša Erbijea u finalu Kupa Francuske. Onaj najznačajniji, zbog kojeg je angažovan, nije uspeo da osvoji, pa će Unaj Emeri posle dve sezone napustiti klupu Svetaca.

Bez Lige šampiona.

„Saopštio sam igračima, sportskom direktoru Anteru Enrikeu i predsedniku Naseru Al Kelaifiju da je gotovo. Sastanak je trajao sat vremena, a završen je u prijateljskom tonu. Hvala im na svemu. Na kraju sezone odlazim ponosan. Ostalo je još samo finale Kupa Francuske“, potvrdio je Emeri ono što se mesecima pretpostavljalo.

Španski stručnjak stigao je u Pariz kao trostruki uzastopni osvajač Lige Evrope sa Seviljom, od starta mu je stavljano do znanja da je „ušati pehar“ glavni cilj, ali ne samo da ga nije osvojio, nego je imao problema i da „drži“ svlačionicu.

„I dalje verujem u ovaj projekat. Pirmarni cilj ostaje osvajanje Lige šampiona, međutinm, da bi on imao smisla morate najpre da budete jaki u Francuskoj. To je proces, potrebno je biti strpljiv. Ne žalim ni za čim. Treniranje ovog tima bilo je veliko iskustvo za mene. Od januara 2017. ekipa je značajno napredovala. Napredovao sam i ja kao trener. Teško nam je pala eliminacija od Barselone, ove sezone smo ispali od Real Madrida, po svemu sudeći najjačeg tim Evrope. Siguran sam da će se PSŽ bolje spremiti za sledeći pokušaj osvajanje Lige šampiona“.

Verovatno sa Tomasom Tuhelom na klupi. Dok Nemac ne dođe, Emeri će voditi Parižane u preostale četiri prvenstvene i jednoj utakmici finala Kupa Francuske.

„Razgovarao sam sa igračima, saglasili smo se da bi trebalo da zadržimo takmičarski duh“, završio je Unaj Emeri.

