Emeri i Nejmar

Madridski mediji vrše pritisak pokušavajući da Nejmaru ogade Pari Sen Žermen i vrate ga na Pirineje, samo ovog puta u Real. Međutim, Unaj Emeri, odlazeći šef struke Svetaca, uveren je da će 222.000.000 evra skupoceno pojačanje i sledeće sezone igrati na Parku prinčeva.

“Mislim da će ostati u Pari Sen Žermenu, čvrsti su temelji tog projekta. Klub je izabrao Nejmara i Nejmar je izabrao Pari Sen Žermen. Tako da će on i dalje doprinositi tom projektu. Ne znam koliko će dugo ostati, jer u fudbalu nikad ne znaš, ali sledeće sezone će biti tu i mislim da je to najpravednij i za PSŽ i za Nejmara“, tvrdi Bask u intervjuu za Kadena Ser radio.

Ne ostavlja ni najmanju dilemu da će Brazilac ostati u Parizu.

“Bilo je trenutaka kada su mediji preuveličavali sve u vezi sa Nejmarom. On ne priča mnogo, ali je nama rekao da su ga umorile sve te laži. Baš u nedelju je podvukao takav sav. Nisam Nejmarov portparol niti želim da ga glumim. Najbolje je samo da saslušate šta on ima da kaže“.

Emeri dalje nastavlja tvrdnjom da je odlično sarađivao sa Nejmarom, da je on igrač na nivou Kristijana Ronalda i Lionela Mesija i da ga je samo povreda sprečila da to i demonstrira s obzirom da je na svega 30 utakmica koliko je odigrao ove sezone postigao 28 golova i namestio još 19. Doduše, za igrača od 222.000.000 evra sve ispod toga bilo bi sramotno malo. Čak ni ovo nije dovoljno. A šta je osim povrede usporilo Nejmara?

“Kad pronađe sinergiju u timu, a to je proces koji zahteva vreme, kad na terenu pronađe vezu sa ostalim igračima Pari Sen Žermena, nastaviće da daje ono ofanzivno što je ekipi potrebno da pređe na najviši nivo. Uveren sam da će to uraditi. Uživao sam u radu sa igračem takvog kalibra. On je izvanredan fudbaler, pritom i sjajna osoba u srcu. Sećam se još prvog treninga, oduševio nas je sve iako je na treninzima Pari Sen Žermena nivo veoma visok“.

Ali ti odnosi sa saigračima? Nije tajna da nisu bili idealni. Svi se još sećaju svađe sa Edinsonom Kavanijem oko izvođenja penala...

“Gledali smo statistiku obojice kod izvođenja penala, videli da je slična i onda razgovarali o mogućnosti da podelimo odgovornost. Kavani je želeo da prvi puca, Nejmar je bio nestrpljiv... Video sam da nema džentlmenskog dogovora i intervenisao, objasniju Kavaniju da ja želim da to bude Nejmar“, spušta loptu Emeri.

(FOTO: Action Images)