Insinje postiže gol sa penala

Italijani umalo poraženi njihovim oružje. Ovog puta Englezi su priblegli lukavstvu. Tačnije, uradio je to Džesi Lingard, možda i najbolji akter utakmice na Vembliju, koji je brzim izvođenjem prekida dozvolio Džejmiju Vardiju da matira Đanluiđija Donarumu i povede gordi Albion ka pobedi. Međutim, na kraju je greška Džejmsa Tarkovskog domaće skupo koštala - 1:1 na Vembliju u jednoj od najzanimljivijih utakmica večeri.

Rezultatski dakle, Englezi imaju za čim da žale. Što se same igre tiče, mnogi će reći da su čak napravili i korak napred. Nije baš ni da je granica bila posebno visoko postavljena, ali činjenica je i da je ekipa Gereta Sautgejta pre večerašnjeg meča savladala Holandiju - istina nikad goru Holandiju - a pre toga igrala nerešeno i sa Brazilom i Nemačkom, uz Španiju, Argentinu, samo možda i Francusku, glavnim favoritima za osvajanje “Zlatnog globusa“ na predstojećem Mundijalu.

Nije stoga to samo ona tradicionalna arogancija Engleza kad je fudbal u pitanju, sada imaju i povoda da se prse. Nisu među najboljima na svetu, ali nikome neće biti lako sa njima.

Rezultat na stranu, Italija je večeras nadigrana. Prvo - nasankana. Lingard je na sredini terena oduzeo loptu Marku Parolu, koji je potom morao da kontru prekine obaranjem Rahima Sterlinga. Međutim, ponovo je bio neoprezan kad je Lingard brzo izveo prekid dok su Azuri gledali u nebo čudeći se sopstvenim greškama. Naivno. Nešto što se ne bi desilo nekadašnjim generacijama Italijana. Englezi, koji inače tako glasno trube o fer pleju, nisu se libili da protivnicima njihovu naivnost natrljaju na nos.

Sedmi Vardijev gol na 21 utakmici u dresu gordog Albiona. Na šest je stao Majkl Oven, čak je i legendarni Alan Širer dobacio samo do četiri u tim uvodnim mečevima. A Vardijev učinak još više dobija na značaju kada se setimo da je pogađa i protiv Holandije, Nemačke i Španije. Igrač za velika dela, a već u Rusiji će imati priliku da pokaže da li je takav i kada je zemlji najpotrebnije.

Što se tiče ostatka utakmice, pravedno bi bilo reći da, iako je taj jedan gol postignut na pomalo kvaran način, Engleska zaslužila pobedu. Izuzev u prvih 15 minuta, kada je samo Čiro Imobile mogao da postigne i het-trik, mada je šansi bilo i pred Donaruminim golom, domaći su sve konce igre držali u svojim rukama. Do pred kraj meča..

Kombinovan sastav u kojem je do debija stigao i štoper Barnlija Džejms Tarkovski delovao je prilično živahno na početku. Doduše, kombinovan je bio i tim Italijana, a u ekipi Luiđija Di Bjađa to se mnogo više osetilo. Iskustvo je godinama bilo njihovo oružje, žargonski rečeno: namazanost u igri. Ovaj novi tim sa Zapakostom, Ruganijem, Florencijem, Pelegrinijem... Nije to kvalitet na nivou slavnih predaka. Pritom, trkački su Englezi pregazili rivala.

Ritam je dakle bio tu, nedostajalo je malo ideje, pa je ostao i utisak da gordi Albion ipak nije na nivou ovih najjačih selekcija koje pretenduju na titulu prvaka sveta. Bilo je tu i malo nesigurnosti u odbrani, Stons je još na početku meča rizikovao podsmeh cele nacije kada je neuspešno glumio Franca Bekenbauera. Sreća po njega pa Imobile nije bio golgeterski raspoložen.

Na kraju, ulogu tragičara preuzeo je baš Tarkovski, koji je pred kraj meča nagazio na stopalo Federika Kjezu i skrivio očigledan penal. Džek Batlend je pročitao nameru Lorenca Insinjea, ali nije mogao da uhvati tu loptu.

Svejedno, utisak je i da Englezi u Rusiju putuju imajući čemu da se nadaju. Nije to više tek prosečan tim koji se oslanja samo na slavnu tradiciju. Ima tu i kvaliteta. Energije iznad svega. Samo da Sautgejt to iskoristi na pravi način. Da ne pomisli da su veliki umetnici sa loptom. Jer to sigurno nisu.

P.S. Bornmutov 21-godišnji vezista Luis Kuk debitovao je za reprezentaciju Engleske kada je u 71. minutu zamenio Lingarda, verovatno i najboljeg igrača utakmice. To znači i da je njegov deda zaradio 17.000 funti pošto je 2014. uplatio 500 funti da će njegov unuk do 26. godine zaigrati za A tim gordog Albiona.

ENGLESKA - ITALIJA 1:1 (1:0)

/Vardi 26 - Insinje 87pen/

Stadion: Vembli;

Gledalaca: 84.000;

Sudija: Ajtekin (Nemačka);

Engleska (3-1-4-2): Batlend - Voker, Stons (od 73’ Henderson), Tarkovski - Dajer - Tripije (od 60’ Tripije), Okslejd-Čemberlen (od 60’ Lalana), Lingard (od 71’ Kuk), Jang - Sterling, Vardi (od 70’ Rašford);

Italija (4-3-3): Donaruma - Zapakosta, Rugani, Bonuči, De Šiljo - Parolo, Žoržinjo, Pelegrini (od 79’ Pelegrini) - Kandreva (od 56’ Kjeza), Insinje, Imobile (od 64’ Beloti).

Prijateljske utakmice:

Ukrajina - Japan 2:1 (1:1)

/Ueda 21ag, Karavajev 69 - Makino 41/

Jermenija - Litvanija 0:1 (0:1)

/Verbickas 45/

Gruzija - Estonija 2:0 (2:0)

/Tabidze 6, Kazaišvili 35/

Rusija - Francuska1:3 (0:1)

/Smolov 68 - Mbape 40, 83, Pogba 49/

Iran - Alžir 2:1 (2:0)

/Azmun 11, Taremi 19 - Čafaj 56/

Makedonija - Azerbejdžan 1:1 (1:1)

/Trajkovski 22pen - Almeida 6pen/

Švajcarska - Panama 6:0 (4:0)

/Džemaili 22, Džaka 31pen, Embolo 33, Zuber 39, Gavranović 49, Fraj 68/

Crna Gora - Turska 2:2 (1:2)

/Ivanić 45, Mugoša 87 - Under 11, Jokuslu 23/

Senegal - BIH 0:0

Danska - Čile 0:0

Grčka - Egipat 1:0 (0:0)

/Karelis 29/

Mađarska - Škotska 0:1 (0:0)

/Filips 48/

Tunis - Kostarika 1:0 (1:0)

/Kazri 38/

Slovenija - Belorusija 0:2 (0:1)

/Skaviš 36, Saroka 90+4/

Luksemburg - Austrija 0:4 (0:2)

/Arnautović 4, Griliš 29, Gregorič 59, Šaub 84/

Rumunija - Švedska 1:0 (0:0)

/Rotariju 57/

Belgija - Saudijska Arabija 4:0 (2:0)

/Lukaku 13, 39, Batšuaji 77, De Brujne 78/

Nemačka - Brazil 0:1 (0:1)

/Žezus 37/

Poljska - Južna Koreja 3:2 (2:0)

/Levandovski 32, Grosicki 45, Zjelinski 90+2 - Li 85, Hvang 87/

Srbija - Nigerija 2:0 (0:0)

/Mitrović 68, 81/

21.30: (2,15) Španija (3,25) Argentina (3,25)

01.30: (2,25) SAD (3,00) Paragvaj (3,30)

02.00: (3,60) Island (3,05) Peru (2,10)

04.00: (1,85) Meksiko (3,35) Hrvatska (4,10)

(FOTO: Action Images)