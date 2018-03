Čudni su fudbalski putevi. Sve je krenulo još davne 1895. godine, a danas će dva najveća engleska kluba Mančester junajted i Liverpul ukupno 200. put ukrstiti koplja. Javnost na Ostrvu je nestrpljiva kao uvek, svi se nadaju se nekom novom spektaklu, nekim novim fantastičnim golovima. A da li će biti tako videćemo nakon 13.30 kada će arbitar Krejg Poson dati znak za početak najvažnijeg okršaja engleskog fudbala.

Jedan od najvećih evropskih derbija donosi nam borbu za drugu poziciju na tabeli. Nekada su se ovi rivali tukli za titule, a sada... Iza Liverpula je revanš osmine finala Lige šampiona s Portom, dok se Mančester Junajted sprema za okršaj sa Seviljom. Zahvaljujući ubedljivom trijumfu na Dragau menadžer gostiju Jirgen Klop imao je mogućnost da malo odmori igrače u meču s Portugalcima (0:0). S druge strane, Crveni đavoli su u poslednjoj utakmici (protiv Kristal Palasa u prvenstvu) prilično isteglili živce navijačima i ljubiteljima klađenja jer su u većem delu gubili, da bi golom srpskog reprezentativca Nemanje Matića u 91. minutu ipak osvojili sva tri boda. Ta i partija koju su momci Žozea Murinja prikazali na Sančes Pishuanu izazvali su dosta kritika na njihov račun, iako je između njih savladan Čelsi.

Na njihovih poslednjih šest međusobnih okršaja došlo je 0-2, a kako očekujemo da se domaći malo čuvaju za Sevilju to je i sada dobra opcija. Zbog domaćeg terena malu prednost ima Junajted. U prvom ovosezonskom duelu bilo je prilično mučno gledati 90 i kusur minuta bez golova. Tada je Žoze Murinjo “parkirao autobus” ispred svog gola. Klop kaže da mu uopšte ne predstavlja problem način na koji Portugalac bira taktiku.

"Uopšte nemam problam sa tim kako se neko brani. Znam kakva je trenutna situacija - ljudi pričaju kako Junajted neguje specifičnu vrstu igre, a i sa nama je isti slučaj. Svi od toga prave nešto posebno, ali najvažnije je da se pobeđuje. Postoje različiti načini da se dođe do pobede. Moramo da se branimo tamo svim silama. Ne smemo da se kockamo i da pomislimo da možemo da letimo protiv Mančester Junajteda. Niko to ne može protiv njih. Oni su jaki, fizički i taktički. Tako stoje stvari. Neće to biti bitka dva sistema ili različitih filozofija. To su dve veoma dobre ekipe koje će odmeriti snage. Kada nas Junajted bude napao, nadam se da će svi moji igrači da igraju odbranu. Ako neko kaže da ćemo parkirati autobus u jednom trenutku, onda neka bude tako", jasan je Klop.

Murinjo je pak iskoristio konferenciju za medije da se obračuna sa kritičarima - Gerijem Nevilom i Grejemom Sunesom. Prvi je Mančester junajted nazvao „grupom individualaca“ i poručio da odavno nije video da je neki Murinjov tim „tako slab u napadu“, dok je Sunes doveo u pitanje kvalitet veznog reda Crvenih đavola.

"Neki ljudi s mišljenjem nisu uspeli da reše svoje probleme u vreme kada su radili kao treneri i sada su našli da daju zaključke kao da imaju rešenje za sve. A, svi znamo da nije tako. Dovedeni su u poziciju da mogu da pričaju i daju mišljenje o svemu. Ponekad ih slušam, ponekad ne. Ove sedmice više sam bio fokusiran na Ligu šampiona i Ligu Evrope i spremanje sledećeg meča, nego što sam slušao tuđa mišljenja", izjavio je Posebni u svom stilu.

Domaći imaju mnogo više problema s povredama nego Liverpul. Murinjo neće moći da računa na Zlatana Ibrahimovića, Dejlija Blinda, Fila Džonsa, Markosa Roha, Andera Ereru i Antonija Marsijala, dok bi Maruan Felaini i Erik Baji trebalo da mu budu na raspolaganju. U redovima Crvenih neće biti Natanijela Klajna, a najveća opasnost Junajtedu sigurno će pretiti od sjajnog Egipćanina Mohameda Salaha, koji je u poslednjih osam utakmica postigao sedam golova. No, ima i Murinjo dovoljno aduta u rukavu, a za Đavole je možda i najvažnije što se malo smirila bura oko njegovog odnosa sa Polom Pogbom koji je za današnji meč pod znakom pitanja.

MANČESTER JUNAJTED - LIVERPUL (13.30)

Stadion: Old Traford

Sudija: Krejg Poson

Projektovani sastavi:

Mančester Junajted (4-3-3): De Hea - Valensija, Lindelef, Smoling, Jang - Felaini, Matić, Pogba - Mata, Lukaku, Sančez.

Liverpul (4-3-3): Karijus - Aleksander-Arnold, Lovren, Van Dajk, Robertson - Okslejd-Čemberlen, Henderson, Džan - Salah, Firmino, Mane.

PREMIJER LIGA - 30. KOLO:

Subota

13.30: (2,70) Mančester Junajted (3,15) Liverpul (2,70)

16.00: (2,20) Everton (3,10) Brajton (3,60)

16.00: (2,65) Hadersfild (3,00) Svonsi (2,90)

16.00: (2,80) Njukasl (2,95) Sautempton (2,80)

16.00: (2,85) VBA (3,10) Lester (2,60)

16.00: (2,25) Vest Hem (3,10) Barnli (3,50)

18.30: (1,33) Čelsi (5,20) Kristal Palas (9,00)

Nedelja

14.30: (1,50) Arsenal (4,40) Votford (6,25)

17.00: (6,25) Bornmut (4,40) Totenhem (1,50)

Ponedeljak

21.00: (10,00) Stouk (6,50) Mančester Siti (1,25)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

