Fudbalski klubovi često nemaju strpljenja i umeju prebrzo da otpišu neke igrače kao promašaje ukoliko odmah ne naprave razliku na terenu. Dovoljno je da pogledamo koja dvojica igrača u ovom trenutku u Premijer ligi slove za glavne kandidate za igrača godine - Mohamed Salah iz Liverpula i Kevin de Brujne iz Mančester Sitija. Njihovi primeri pokazuju da nije dovoljno samo da imate talenat, već i neke druge stvari moraju da se poklope kako bi stigli do uspeha.

Može to da bude loš trenutak u kojem se klub nalazi ili rad sa trenerima koji ne uspevaju da izvuku najbolje iz igrača. A ove sezone smo videli dosta primera igrača koje su premijerligaški klubovi prebrzo odbacili, a oni su procvetali u inostranstvu.

Tako je u Francuskoj ekipa Liona pobedila u poslednjih sedam prvenstvenih mečeva zaredom i preuzela drugo mesto od Monaka ponajviše zahvaljujući dvojici igrača iz Premijer lige. Bertran Traore, nekada u Čelsiju, dao je golove na četiri meča zaredom. A šta tek reći o Memfisu Depaju - bivši fudbaler Mančester Junajteda na svih sedam mečeva bio je strelac, a pritom je i asistirao kod velikog broja pogodaka.

Na Old Trafordu su očekivali mnogo od Depaja kada je došao u leto 2015. godine i uzeo čuveni dres sa brojem sedam. U početku nije igrao redovno, odnosno onoliko koliko mu je bilo potrebno da se navikne na engleski fudbal. A na kraju se pokazalo da je pritisak velikih očekivanja bio prejak.

A u Francuskoj je potpuno drugačija priča. Depaj igra senzacionalno, jedan je od samo devetorice igrača u Evropi koji ima dvocifren broj golova i asistencija ove sezone. Dao je 16 i namestio 12, za sada. Ovaj 24-godišnji Holanđanin polako je počeo i da menja sliku plejboja koju je stvorio u Engleskoj i opet postaje ozbiljan šraf u reprezentaciji.

Idemo dalje, ali ostajemo u Francuskoj. Florijan Tovan iz Marselja takođe ima fantastične brojke ove sezone i za očekivati je da se nađe na spisku putnika za Mundijal u Rusiji. Momak kojeg je odbacio Njukasl pomogao je Marselju da dođe da praktično otvori vrata finala Lige Evrope, a ima i dobru šansu da kroz prvenstvenu trku stigne do mesta u Ligi šampiona sledeće sezone.

Tovan je, poput Depaja, jedan od igrača koji imaju dvocifren broj golova i asistencija. On je dao 20 pogodaka u Ligi 1 u dosadašnjem toku sezone.

Selimo se u Španiju, a tu nas čeka Jago Aspas, nekadašnji napadač Liverpula. Ove sezone je, prvi put u karijeri, dao 20 golova u Primeri i to u dresu Selte. I prošle sezone je ovaj 30-godišnjak bio najbolji igrač ekipe iz Galicije, a ima i realne šanse da bude u reprezentaciji Španije na Mundijalu.

Selektor Furije Đulen Lopetegi izuzetno ceni Aspasove kvalitete i smatra da on može mnogo da pomogne u presingu na protivničkoj polovini terena. A ima i sasvim dobru realizaciju. I ne samo to. Aspas je najefikasniji Španac u ligama petice ove sezone.

Sada idemo malo do Rima, odnosno Luisa Alberta koji igra u Laciju. Zanimljivo, Aspas i on su bili saigrači u Liverpulu u sezoni 2013/14. Na Enfild je stigao sa 21 godinom i zaista je procvetao. Imao je jednu epizodu sa pozajmicom u Deportivu, a onda je u avgustu 2016. godine potpisao za Lacio. Naravno, trebalo mu je malo vremena da se adaptira na italijanski fudbal, ali je ove sezone u Nebesko-plavom dresu zablistao. Do sada je dao 11 golova i namestio 13 u Seriji A, uz još pet uspešnih dodavanja u Seriji A. Alberto je u novembru debitovao za Španiju i nada se da bi mogao takođe da ide i na Mundijal-

Dolazimo sada do Serža Gnabrija koji je proigrao nakon što je pre dve godine napustio Arsenal. Ovaj 22-godišnjak imao je impresivnu prošlu sezonu u nemačkom Verderu, a zatim ga je kupio Bajern i prosledio na pozajmicu u Hofenhajm. U tom klubu za sada je dao deset i namestio pet golova. Gnabri u Hofenhajmu ima veliku konkurenciju u Marku Utu i Andreju Kramariću, još jednom premijerligaškom otpadniku. Kada je došao u Lester za tadašnji klupski rekord od 10.000.000 evra, Lisice su bile oduševljene jer su u trci za njegov potpis pobedile brojne klubove.

Ipak, Kramariću se nije dalo, samo šest puta je bio starter u Premijer ligi. I realno, nije nedostajao Lesteru u sezoni 2015/16 kada je otišao na pozajmicu u Hofenhajm, a Lisice osvojile prvu šampionsku titulu u klupskoj istoriji. Nemački klub je u leto 2016. otkupio njegov ugovor, a Hrvat se odužio jer je, na ovaj ili onaj način, imao udeo u 47 golova. Pritom, za očekivati je i da se Kramarić nađe na spisku reprezentacije Hrvatske za Mundijal.

