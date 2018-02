Enrike preskup i za Čelsi, Tuhel i Sari (!) su opcije B i C

Ko će na Čelsijevu klupu?

Italijani bi ga rado videli za selektora, engleski mediji su Antoniju Konteu već spakovali kofere. I uporno mu traže zamenu, iako su navijači i dalje za ostanak bivšeg Juventusovog trenera na Stamford Bridžu. Ali ko još pita navijače? Ostrvski novinari su ubeđeni da je uprava kluba već spremila otkaz Konteu, te da je jedino preostalo pitanje - ko će ga naslediti.

Dugo se već pominje Luis Enrike, ali ugledni Telegraf, koji se u poslednja dva ili tri prelazna roka “proslavio“ tačnim informacijama, tvrdi da su sve manje šanse da će nekadašnji šef Barselone sesti na klupu Plavaca i to samo zato što Čelsi ne želi da se toliko isprsi za njegove usluge.

Enrike je navodno u poslednjoj sezoni u Barseloni godišnje zarađivao skoro 19.000.000 evra bruto što je skoro duplo više nego što ima Konte. I što je daleko više od onoga što je poslednjih godina štedljivi Roman Abramovič spreman da ponudi.

Otud dva nova imena. Prilično začuđujuća, barem za nas, jer smo navikli da Plavci jure samo najveća imena. Uz sve dužno poštovanje to nisu ni Tomas Tuhel ni Mauricio Sari. Suma od skoro 11.000.000 evra - koliko sada zarađuje Konte i što je najviše što će zarađivati njegov naslednik, ko god to bude bio - biće sasvim dovoljna za jednog od ove dvojice.

Doduše, Čelsi bi, s obzirom na to da Konteu ugovor ističe tek na leto 2019. godine, morao da nastavi i da Italijanu isplaćuje dogovorenu zaradu sve dok on ne pronađe novi klub. To ipak ne menja činjenicu da njegov odnos sa upravom kluba, najblaže rečeno, nije dobar, te se očekuje rastanak pre no što sve preraste u otvorenu svađu.

Ali Tuhel i Sari? Prvi se na ne baš prijateljski način rastao sa Borusijom iz Dortmunda, a ni tamo nije baš napravio čudo. Jednostavno, Tuhel nije top klasa. Sari možda i jeste, mada bi tu tezu tek trebalo da opravda titulom u Seriji A ove sezone. Međutim, nije samo do znanja, već i do načina vođenja tima. Sarijeve ideje zahtevaju mnogo vremena. Čelsi nije baš uvek bio strpljiv klub.

Mada, ako Kontea zaista i oteraju, neko će morati da sedne na tu klupu.

FOTO: Action Images