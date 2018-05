Erbije, ne plači, bio si dostojan i hrabar ratnik! Potpuno dominaciju u Francuskoj, fudbaleri PSŽ-a potvrdili su u finalu nacionalnog kupa i okitili se duplom krunom. I ne samo duplom krunom, već četvrtim trofejom, jer su osvojili Liga Kup i Superkup Francuske.Trećeligaš Erbije nije mogao da stane na crtu skopocenoj četi iz glavnog grada Francuske, ali je još jednom pokazao da je satkan od posebnog materijala - 2:0.

Kako su igrali u dosadašnjem delu masovnijeg takmičenja, takvi su fudbaleri Erbijea bila i u finalnoj predstavi. Nisu dozvolili Kavaniju, Mbapeu, Moti i Daniju Alvesu da ih rastrgnu. Dobro, treba reći da je PSŽ rutinski odrađivao posao i nije možda ni želeo da se poigra sa nedoraslim rivalom.

Međutim, kako su minuti prolazili tako je raspoloženje navijača Erbijea bilo sve bolje. Odolevali su 25.minuta. I možda bi i dalje u pariskom snu da nije sevnula Selsoova levica.

Odlično je prebacio loptu na levu nogu i potom pogodio dalji ugao. Videlo se po radovanju da je veliki kamen sa srca pao igračima PSŽ-a. Već tada je postalo jasno da će 12.put u klupskoj istoriji Sveci uzeti nacionalni kup.

Zanimljivo je da je PSŽ 19.puta šutirao na gol rivala do 60.minuta. Odolevao je nekako Erbije. Sve do 73.minuta kda je golman Piko oborio Kavanija. Bio je to klasičam penal. Sudija je upro prostom u kreč, a Kavani je bio siguran... Moglo je da počne slavlje u Parizu.