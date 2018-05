Kada je igrao u Crvenoj zvezdi dobio je nadimak Varkos! Od kada je napustio Marakanu argentinski napadač Ernan Barkos konstantno korača stazama uspeha.

Iako je već u poznim igračim godinama, visoki napadač nastavlja da pomera standarde.Nedavno je postao najbolji strelac u istoriji Kupa Sudamerikana (južnoamerički ekvivalent Ligi Evrope). U dvomeču protiv Guabire postigao je dva gola za LDU Kito i stigao do kote od 17 golova u ovom takmičenju. Sjajna cifra koju će Barkos imati šansu da podeblja u nastavku takmičenja.

On je sa LDU Kito osvojio Kopa Sudoamerikana 2011.godine kada je imao vrlo značajnu ulogu.

Njegove cifre i odlične igre ove sezone uticale su da dobije poziv velikog Santosa. Prema pojedinim informacijama on je blizu ugovora sa brazilskim velikanom. On ima ugovor sa LDU Kitom do decembra ove godine, ali može da promeni sredinu uz simbolično obeštećenje.