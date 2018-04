Zaređao je Espanjol sa porazima, ali ga to neće mnogo boleti. Danas mu je gostovao Las Palmas i umalo odneo sva tri boda posle gola Džonatana Kaljerija u 29. minutu, ali su Katalonci uspeli da dođu do boda golom Đerara Morena u 76. minutu - 1:1 (0:1). Moreno je tako dao svoj 15. gol u šampionatu, a to nije pošlo nijednom igraču Espanjola još od Raula Tamuda iz sezone 2006/2007. Dao je 15 od ukupno 29 golova Espanjola ove sezone.

On je zaslužan što će Katalonci ostati u eliti. Sada je to i matematički. A Deportivo je postao tim iz druge lige. Za sve mogu da se zahvale sjajnom Morenu. I teško da će moći da ga zadrže sledeće sezone.

Prvi gol je pao u 29. minutu, mada je pitanje da li je zaista bilo za najstrožu kaznu jer je razmak između igrača koji je centrirao i onog koga je pogodila u ruku bila prilično mala.

Kaljeri ga je izveo i bio nepogrešiv. Golman na jednu, lopta na drugu stranu. Las Palmas je poveo s 1:0.

Las Palmas jeste došao do boda, ali mu to neće značiti ništa jer se već pozdravio sa elitom.

Espanjol je imao i poruku za fudbalera Barselone Andresa Inijestu koji je juče objavio da napušta klub.

"Objavio si da napuštaš ligu, ali u srcima ćeš uvek biti upamćen kao veliki sportista. Genije, neka navijači nastave da se zaljubljuju u tebe. Hvala ti puno i srećno, Andres Inijesta".

ŠPANIJA 1 - 35. KOLO

Petak



Levante - Sevilja 2:1 (1:1)

/Marti 11, Morales 74 - Karlos Fernandes 16/

Subota

Espanjol - Las Palmas 1:1 (0:1)

/Moreno 86 - Kaljeri 29pen/

16.15: (1,85) Sosijedad (3,50) Bilbao (4,40)

18.30: (1,33) Real Madrid (5,40) Leganes (8,50)

20.45: (1,70) Viljareal (3,70) Selta (5,20)

Nedelja

12.00: (2,05) Hetafe (3,20) Đirona (4,00)

16.15: (3,40) Alaves (2,95) Atletiko Madrid (2,40)

18.30: (1,47) Valensija (4,30) Eibar (7,00)

20.45: (10,0) La Korunja (6,50) Barselona (1,25)

Ponedeljak

21.00: (1,40) Betis (4,50) Malaga (8,50)

*** kvote su podložne promenama