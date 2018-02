Espanjolu poništen čist gol? (VIDEO)

Buće bure u Španiji zbog suđenja... Srećom pa Real više nije u konkurenciji za titulu, pa neće izbiti "rat" između dva najveća španska kluba, ali utisak je da su sudije oštetile Espanjol ne priznavši mu gol u 30. minutu utakmice protiv Kraljevskog kluba.

Karlos Sančez je snažno tukao sa oko 25 metara, lopta na putu do gola zakačila Đerara Morena i svila mu se oko nogu, a on brzo reagovao i smestio ju je u gol. Međutim, pomoćnik je podigaop zastavicu i glavni arbitar nije imao kud. Poništio je gol. Neke usporeni snimci kasnije su pokazali da je to vrlo verovatno bila loša odluka. Ali da je bilo teško proceniti, nema sumnje da jeste. Milimetri su u pitanju...