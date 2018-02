Evertonov blam od 30.000.000 evra

Rekordnu sumu novca Everton je uložio tokom prethodnog leta i ove zime kako bi sastavio respektabilan sastav, a 30.000.000 od ukupno 202.500.000 evra potrošeno je na dovođenje Dženka Tosuna iz Bešiktaša.

Donedavno najbolji strelac turskog šampiona prešao je početkom januara na Gudison Park kako bi zagospodario Evertonovom navalom. Umesto toga, dosad je na terenu proveo svega 143 minuta, pošto se Sem Alardajs plaši da Turčinu pruži veći prostor za igru. Opravdano ili ne, ali problem je navodno u Tosunovoj fizičkoj spremi.

"Dženk se muči sa tempom Premijer lige, što se dešava sve većoj grupi igrača, nezavisno od toga da li dođu u januaru. Više je onih što se muče, nego što uspeju. Dok vreme bude išlo i budemo bliži sigurnoj zoni, tako će i on dobijati više prostora da pokaže šta zna", rekao je Alardajs i praktično Tosuna ograničio na minutažu kada Everton bude osigurao opstanak u ligi, pošto je sada na osam bodova od prvog tima ispod crte - Sautemptona.

Alardajs je priznao da je Tosunova fizička sprema bila na vrhunskom nivou za tursko prvenstvo, ali da to nije dovoljno za ono što zahteva fudbal u Premijer ligi.

"On se muči u Premijer ligi. U Turskoj je bio u vrhunskoj spremi, ali ovde se traži mnogo više, da pokažeš da imaš to što je potrebno da budeš na ovoj lestvici. Ne sumnjam ja u njegovu sposobnost da zatrese mrežu, ali moraš da imaš kapacitet da izgradiš poziciju za gol, a to je ovde jako teško. Nije čudno to što se napadači muče kada dođu ovde, takvih je ovde sve više poslednjih godina. Ja sam ih video jako mnogo".

Kao jedino rešenje u ovom trenutku Alardajs preporučuje - strpljenje.

"Ekipa pobeđuje i bez njega, tako da ne osećamo pritisak. Imamo želju da napredujemo i ostvarimo što bolji plasman na tabeli, to je ono što je nam je najvažnije. Za Tosuna je najbitnije da trenira jako, jako i bude spreman".

(FOTO: Action Images)