Pre nekoliko sedmica činilo se da je slovenačko prvenstvo praktično rešeno, pošto je Olimpija imala značajnu prednost, a i Maribor je krenuo da posustaje, a potom i ostao do kraja sezone bez kažnjenog direktora i "spirituns movensa" celog kluba, Zlatka Zahovića. A onda potpuni preokret i sada ponovo imamo otvorenu trku do kraja sezone. Zmajčeki su kiksnuli i u ovom, 28. kolu "podalpskog" šampionata odigravši 1:1 u Celju, dok su Vijoličasti slavili sa 2:0 u Kidričevu. Domžale je bilo ubedljivo u derbiju kola savladavši Rudar sa 3:0, tako da su se i one priključile u trku za titulu pošto imaju šest poena minusa u odnosu na lidera Olimpiju, a do kraja šampionata je ostalo da se doigra još osam kola. Biće ovo veoma interesantan kraj prvenstva.

Vest da Olimpija posustaje ne odgovara Crvenoj zvezdi zato što Maribor ima veći koeficijent za evropska takmičenja od našeg verovatnog budućeg prvaka, tako da će na Rajku Mitiću svi navijati za klub iz Ljubljane. Ali i za Domžale, naravno.

Slovenija 1, 28. kolo: Aluminij - Maribor 0:2, Gorica - Krško 2:0, Triglav - Ankaran 2:2, Celje - Olimpija 1:1, Domžale - Rudar 3:0.

Ovo, 31. kolo hrvatskog šampionata, koje zatvaraju danas od 16.00 Inter - Rudeš i 18.00 Cibalija - Slaven, obeležio je veliki derbi koji je odigran na Poljudu. Viđen je odličan fudbal, sa puno strasti i savsim dovoljno golova. Zagrepčani su na veliku žalost cele Dalmacije (a bogami i šire) odneli ceo plen zahvaljujući golovima iskusnog Marija Gavranovića.

U "mini-derbiju" ove runde Rijeka je na jedvite jade, golom na samom kraju meča slavila minimalcem nad četvrtoplasiranim Osijekom. Do kraja šampionata ostalo je još pet rundi, a trijumfom nad Bilima Dinamo je praktično vratio titulu na Maksimir nakon godinu dana stolovanja u Rijeci.

Hrvatska 1, 31. kolo: Rijeka - Osijek 1:0, Hajduk - Dinamo 1:2, Lokomotiva - Istra 1961 0:0.

Ponedeljak

16.00 (2,25) Inter Z. (3,10) Rudeš (3,20)

18.00 (2,35) Cibalia (3,00) Slaven (3,10)

Može se reći da je ovo, šesto kolo doigravanja u bosanskohercegovačkom šampionatu bilo posve atipično i to zato što je palo više znatno više golova nego ranije, ali i da je Zrinjski sada i definitivno prvi nakon pobede nad Radnikom usred Bjeljine, ali pre svega zbog poraza Željezničara na gostovanju u Krupi na Vrbasu.

U grupi za ostanak fenjeraš Vitez je dao i drugi gol u ovoj fazi šampioonata, i to drugo kolo zaredom, ali je ipak poražen od Maldost iz Doboja koja je tako zadržala lidersku poziciju. Po svemu sudeći, drugi putnik za niži rang takmičenja biće poznat tek na kraju šampionata do kojeg je ostalo još šet kola.

BiH 1, doigravanje 6. kolo

Liga za prvaka: Radnik - Zrinjski 1:2, Krupa na Vrbasu - Željezničar 2:0, Sarajevo - Široki Brijeg 2:0.

Liga za ostanak: Čelik - Borac 1:1, Vitez - Mladost 1:2, Sloboda - GOŠK 1:2

Najmanja od svih nekadašnjih jugoslovenskih republika Crna Gora dobila je novog šampiona pošto je Sutjeska pobedom od 1:0 u Danilovgradu u 30. kolu obezbedila čak 22 poena prednosti i titulu. Do kraja šampionata, a to je kroz šest rundi predstoje borbe za drugo i treće mesto koja vode u kvalifikacije za Ligu Evrope, ali i za opstanak.

Crna Gora 1, 30. kolo: Petrovac - Rudar 2:0, Grbalj - Dečić 1:1, Zeta - Kom 0:2, Iskra - Sutjeska 0:1, Mladost - Budućnost 1:1.

Poraz Vardara od Pobede i trijumf Škendije nad Škupijem odredio je novog prvaka Makedonije. Tim iz Tetova je drugi put podigao šampionski pehar najjužnije jugoslovenske republike, prvi put nakon sezone 2010/11, tako da njihovi navijači, Balisti slave ovih dana veliki uspeh svojih miljenika. Do kraja sezone je ostalo još šest kola pa se nastavljaju borbe za Ligu Evrope, ali i za opstanak.

Makedonija 1, 29. kolo: Rabotnički - Pelister 4:0, Skoplje - Akademija Pandev 0:2, Škendija - Škupi 2:0, Sileks - Renova 1:0, Pobeda - Vardar 2:0.

