Neprilike sa snegom, koje su napravile poslednjih sednica problema širom regiona sada su i defeinitivno stvar prošlosti tako da prolećni fudbal može da buja. Počev od severeozapada nekadašnje države.

U Slovenačkoj ligi se vodi velika borba da najveća kluba, šampiona Olimpije i prvog pratiooca, Maribora. Rivealitet između dva kluba, ali i dva grada, regiona je približan ovoj našoj podeli na crno i crveno-bele. Dakle ljubavi nema, ali je praktično sav fudbalski kvalitet kompresovan u ta dva tabora. Zato je SNL relativno lak za prognozu kada Ljubljančani ili Mariborci igraju protiv ostatka karavana. Tako je bilo i minulog vikenda u okviru 22. kola. Zeleni su pobedili 1:0 Triglav u Kranju, dok je Maribor sa 3:0 bio ubedljiv protiv fenjeraša, Ankarana.

A Slovenci u naredna tri dana igraju kompletno 23. kolo, tako da eto lepe prilike da se upotpuni tiket na kojima će, verujemo dominirati mečevi Lige šampiona i Lige Evrope koji nas očekuju ove sedmice.

Rezultati 22. kola SNL: Rudar - Krško 3:0 (0:0), Ankaran - Maribor 0:3 (0:0), Domžale - Gorica 3:0 (0:0), Triglav - Olimpija 0:1 (0:1), Aluminij - Celje 1:2 (1:0)

Njihovi susedi, Hrvati su doživeli šok, to jest pobedu zagrebačke Lokomotive nad svojim "velikim bratom" Dinamo od 4:1 i to na Maksimiru, čime je "mlađi brat" odmakao od zone ispadanja. Poraz u 25. kolu HNL-a nije mnogo naštetio Modrima koji i dalje imaju solidnu prednost od šest bodova nad večnim rivalom. Hajduk se, inače na Poljudu namučio sa Istrom 1961 slavivši sa 3:2 golom u petom minutu nadoknade i to golmana kojeg traži Real Madrid, Karla Letice. Ni aktuelni šampion, Rijeka se ne predaje verć sa pobedom od 3:0 u Zaprešiću kidiše ka drugoj poziciji. I u Hrvatskoj je sreda radna, ali samo za četiri kluba koji zbog gorepomenutih vremenskih neprilika igraju odložene mečeve 23. kola, a sastaju se od 15 časova Cibalija - Rudeš i Osijek - Inter iz Zaprešića.

Rezultati 25. kola HNL: Slaven - Rudeš 2:0 (1:0), Dinamo - Lok. Zagreb 1:4 (1:2), Hajduk - Istra 1961 3:2 (1:1), Inter Z. - Rijeka 0:3 (0:2), Cibalija - Osijek 1:1 (1:1).

U BiH minulog vikenda liga je "pocepana", to jest počeo je završni deo šampionata u dve grupe, šampionskoj i za ispadanja. U ovoj "važnijoj" Radnik iz Bjeljine je oteo dva boda Zrinjskom kojeg je pogotkom spasao naš Miloš Filipović. To je iskoristio Železničar koji je trijumfovao 1:0 nad Krupom na Vrbasu, te je sada usamljen na vrhu tabele. Zanimljivo je još istaći da je u Ligi za opstanak u ovom, 23. kolu na tri meča dat jedan (!) pogodak. To nam je odlična opomena kada budemo sledeći put birali za tiket duele iz ovog ranga bosanskog fudbalskog takmičenja.

Rezultati 23. kola Prenijer lige, za prvaka: Zrinjski - Radnik B. 1:1 (0:1), Željezničar - Krupa na Vrbasu 1:0 (0:0), Široki Brijeg - Sarajevo 1:0 (0:0).



Za opstanak: Mladost D. - Vitez 1:0 (0:0), Borac BL - Čelik 0:0, GOŠK Gabela - Sloboda T 0:0.

U najmanjoj od šest republika nekadašnje Jugoslavije, Crnoj Gori u subotu je odigrano celokupno 23. kolo. a već u sredu se igra naredno. Vodeća Sutjeska je minulog vikenda odigrala bez golova protv podgoričke Mladosti, ali pošto je to isto uradila i Budućnost protiv Rudara iz Pljevalja, Nikšićani i dalje čvrsto drže prvo mesto sa 16 bodova prednosti. Ovde predstoji velika borba za opstanak pošto, npr. trećeplasirana Zeta ima samo osam poena prednosti nad Komom koji je prvi u zoni plej-ofa.

Rezultati 23. kola 1. CFL: Sutjeska - Mladost P. 0:0, Dečić - Petrovac 0:1 (0:1), Kom - Grbalj 1:3 (1:0), Iskra - Zeta 2:1 (1:0), Budućnost - Rudar 0:0.

Najjužnija EX YU republika, koja će izgleda uskoro ostati i bez imena, Makedonija sva je u znaku Škendije koja hita ka novoj tituli pošto nakon 23 odigrane runde ima čak 16 poena prednosti nad aktuelnim šampionom, drugoplasiranim Vardarom. Proalbanski tim iz Tetova je sa 2:0 počistio Rabotnički usred Skoplja i tako potvrdio dominaciju. Izuzimajući FK Skoplje, čak šest timova je trenutno u borbi za opstanak, dok su u suštini samo tri "zaštićena", a to su Škendija, Vardar i Sileks koii će i najverovatnije predstavljati Makedoniju u Evropi naredne sezone.

Rezultati 23. kola Prve MFL: Pobeda - Akademija Pandev 0:0, Skoplje -Vardar 0:0, Renova - Pelister 1:0 (0:0), Sileks - Škupi 1:1 (1:1), Rabotnički - Škendija 0:2 (0:1).

