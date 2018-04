Pojačanje: Marko Grujić

To je učinak Kardifa otkako je sa Enfilda na pozajmicu do kraja sezone stigao Marko Grujić (21). Srpski reprezentativac brzo se privikao na uslove fudbala u Čempionšipu i ispostavio se kao pun pogodak menadžer Nila Vornoka. Znao je stari fudbalski lisac šta mu treba za ostvarenje cilja koji pre početka sezone niko u prestonici Velsa nije naslućivao - direktan plasman u Premijer ligu.

Zato je i pitao za pomoć Jirgena Klopa, a Nemac smislio apsolutno najbolje rešenje za sve tri strane. Jer, Kardif je dobio top pojačanje u borbi za vrh, Grujić neophodnu minutažu i iskustvo, a Liverpul na kraju sezone verovatno još jednog kandidata za vezni red.

Dolazak Grujića neverovatno je poboljšao igru i rezultate Kardifa, koji uz Fulam deluje nepobedivo u ovom trenutku. Stigao je popularni Gruja da postigne i prvenac u engleskom fudbalu protiv Barnslija, ali i da načini kiks kao recimo protiv Brentforda kada je poklonio gol rivalu. Ipak, najvažnije je da je i posle srećnih i tužnih trenutaka imao podršku Nila Vornoka za koju mu se odužio dobrim igrama. Jer Grujić je već postao šef na sredini terena Kardifa i neizostavni šraf koji će i večeras biti adut Plavih ptica.

Kardif od 20.45 gostuje na Bramal Lejnu, protiv Šefild Junajteda koji je serijom remija posustao u borbi za plej-of u poslednje vreme. Za njihovog trenera Nila Vornoka to je povratak na mesto uspeha jer je predvodio Oštrice čak sedam sezona od 1999. do 2007. godine.

"U fantastičnoj smo poziciji, ne želim da momci razmišljaju o pritisku niti o nečemu drugom. Nema lakih utakmica na ovom nivou, ako niste oštri bićete kažnjeni. Svakodnevno jačamo kao tim, to je jako važno jer od sada pa do kraja sezone nas očekuju najteže utakmice, posebno ove na svaka dva-tri dana", kaže Vornok.

Najvažnije, ako večeras pobedi u Šefildu, Kardif će izjednačiti rekord iz 1947. godine od devet uzastopnih pobeda. Taj podatak, plus forma ovog tima, pa kako čovek da odoli i ne odigra dvojku večeras?

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 20:45 2120 ENG 2 Sheffield Utd - Cardiff ki 2 2,75 Ukupna kvota 2,75

ENGLESKA 2 - 40. kolo

Ponedeljak

13.45: (2,25) Preston (3,25) Derbi (3,30)

16.00: (2,10) Bristol Siti (3,45) Brentford (3,50)

16.00: (6,25) Barton (3,70) Midlzbro (1,60)

16.00: (3,70) Ipsvič (3,05) Milvol (2,20)

16.00: (2,25) Notingem (3,20) Barnsli (3,35)

16.00: (2,35) KPR (3,35) Norič (3,05)

16.00: (2,55) Sanderlend (3,20) Šesfild Venzdej (3,85)

20.45: (2,60) Šefild Junajted (3,10) Kardif (2,75)

Utorak

20.45: (1,57) Aston Vila (3,90) Reding (5,25)

20.45: (1,45) Fulam (4,40) Lids (7,25)

20.45: (1,60) Vulverhempton (3,80) Hal (6,00)

21.00: (2,55) Bolton (3,10) Birmingem (2,90)

*Kvote su podložne promenama

Foto: Action Images