Felaini dobio ponudu iz Pariza - 20.000.000 evra!

Znamo već neko vreme da je iskusni Belgijanac Maruan Felaini (30) velika želja Pari Sen Žermena od leta, nakon što mu istekne ugovor sa Mančester Junajtedom. Vole Parižani da imaju iskustvo na sredini terena, a Felaini bi trebalo da bude zamena za Tijaga Motu sa kojim se rastaju ovog leta.

Francuski mediji objavili su danas da su Sveci krenuli u realizaciju dovođenja Belgijanca, jer šest meseci pre isteka aktuelnog ugovora na Old Trafordu nema naznaka da će Felaini ostati tamo i sledeće sezone. Lider francuskog prvenstva spremio je konkretnu ponudu koju je preko zastupnika već dostavio iskusnom vezisti, a ona je unosna i glasi - četvorogodišnji ugovor vredan 20.000.000 evra!

Ukoliko ponuda zaista stigne i do Felainija, on je navodno spreman da je prihvati bez obzira što ne bi imao zagarantovano mesto prvotimca. Jer, za 5.000.000 po sezoni ni klupa na Parku prinčeva i povremeni nastupi nisu loš posao, posebno kada se zađe u godine. Bar se na klupu navikao na Old Trafordu svih ovih meseci dok je bio zdrav.

Problem PSŽ-a je samo što će imati konkurenciju u pokušaju da angažuje Felainija za koga se interesuju još i Bešiktaš, Juventus, Milan i Roma, razumljivo kad je za džabe.

Takođe, i Žoze Murinjo je nedavno izjavio da bi voleo da Belgijanac ostane na Old Trafordu i sledeće sezone, ali ne izgleda da će tako zaista biti jer mu nikakav novi ugovor do sada nije ponuđen.

Foto: Action Images