Kola su krenula nizbrdo po gazdu sa dva ferarija, ali njegov Bilerikaj je i dalje u odličnoj poziciji. Vlasnik i menadžer Plavaca iz Eseksa Glen Templin najavio je da će za sledeću sezonu, u kojoj bi njegov tim trebalo da igra u šestom rangu, potpuno promeniti travnatu podlogu, pošto je usled vremenskih neprilika prinuđen da pojedine utakmice ove sezone kao domaćin igra na nekom drugom stadionu. Takav je slučaj i večeras, kada će Bilerikaj umesto na svom Nju Lodžu u okviru 36. kola Sedme lige, grupe Istok dočekati Dorking na terenu lokalnog Ejvelija.

Plavci su posle poraza na startu prvenstva na naredni čekali punih 26 ligaških mečeva, a od tada su zaređali četiri u nizu. Ekipa je istovremeno ispala iz FA Trofeja u 4. rundi, što je Templinu tako teško palo, da je odlučio da više ne bude trener. Međutim, samo dva dana posle takve odluke vratio se na kormilo, kako je nedavno izjavio, na nagovor svojih igrača.

"Ponovili su moj moto: 'Padneš sedam puta, staneš na noge osmi put'. Oraspoložili su me i vratili mi volju. Imao sam možda prevelika očekivanja, da osvojimo ligu i dođemo do finala FA Trofeja. Znate, mnogo navijača me je vređalo na društvenim mrežama. Da sam gubitnik, onda im ne bih smetao. Ovako... To je engleski mentalitet. Kada ste uspešni, ljudi jedva čekaju da vas vide na dnu", istakao je Templin.

Inače, Bilerikaj je trenutno na četvrtoj poziciji, ali sa čak sedam mečeva manje od rivala, a eventualnom pobedom večeras vratio bi se na lidersko mesto. Dorking je slavio prošlog vikenda na gostovanju direktnom konkurentu za opstanak, ali teško je, zaista teško očekivati da Bilerikaj nastavi sa serijom neuspeha. Dodajemo da su Plavci igrali 3+ na prethodnih 13 duela u svim takmičenjima, dok je taj znak igrao na sedam od proteklih osam.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Čet 20:45 2342 EN7I Billericay - Dorking Wanderers kmb 1&3+ 1,47 Ukupna kvota 1,47

ENGLESKA 7, ISTOK - 36. KOLO

Četvrtak

20.45: (1,27) Bilerikaj (5,20) Dorking (7,50)

*** kvote su podložne promenama

