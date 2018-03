Leče je na najboljem putu da se vrati u Seriju B, ali tri kiksa u poslednja četiri kola prete da potpuno prospu stečenu prednost. Klub sa Via del Marea ima četiri boda više od drugoplasirane Katanije, koja čeka svaki propust žuto-crvenih, pa puleni Fabija Liveranija ne bi smeli da omanu na gostovanju Kozenci u okviru 30. kola Serije C, divizije C.

Dodatni motiv igračima Lečea trebalo bi da bude fešta koju su pristalice ovog kluba priredile na treningu ekipe pre četiri dana. Naime, 15. marta navijači Lečea proslavili su 110. rođendan kluba i pritom istakle miljenicima koliko im znači liderska pozicija i direktan plasman u viši rang. Lavovi su najbolji u ligi kada se radi o mečevima na strani, gde na poslednjih 12 duela ne znaju za poraz. Međutim, večeras će Leče da se nameri na dobrog domaćina, koji je neporažen na devet vezanih okršaja na svom stadionu. Ipak, Kozenca nije u sjajnoj formi, pošto je remizirala na pet od proteklih šest susreta, pa ne isključujte podelu plena kao opciju. Mada, realno je Leče favorit.

U drugoj utakmici večeri Kazertana dočekuje Fondi. Domaći sastav dugo se nalazio u zoni ispadanja, ali je serijom dobrih rezultata stigao do sigurne luke. Mada, daleko je od završenog posla. Kazertana je bez poraza na šest prethodnih mečeva, ostvarivši po tri pobede i remija, a večeras ima posla sa pretposlednjim Fondijem, koji je u prošlom kolu pobedio posle devet mečeva pauze. Jedinica se ne dovodi u pitanje, a ne očekujte mnogo golova jer domaćin je na pomenutih šest utakmica igrao 0-2.

Vreme RB Liga Meč Tip Kvota Pon 20:00 1187 ITA3C Cosenza - Lecce kmb X2&0-2 1,95 Pon 20:45 1188 ITA3C Casertana - Fondi kmb 1&0-2 3,50 Ukupna kvota 6,83

ITALIJA 3C - 30. KOLO

Ponedeljak

20.00: (3,60) Kozenca (3,05) Leče (2,10)

20.45: (1,75) Kazertana (3,35) Fondi (4,70)

*** kvote su podložne promenama

