Liga šampiona - liga miliona!

Španski mediji su to nazvali „kišom miliona“, italijanski super nagradama, a nama ostaje da konstatujemo kako će novi format elitnog evropskog kupa doneti promene u finansijama i još više napraviti jaz između bogatih i siromašnih, što bi kao krajnju posledicu imalo stvaranje takozvane Zatvorene Lige šampiona. Samo za one sa dubokim džepom.

UEFA i ECA (Evropska asocijacija klubova) postigli su sporazum o distrubuciji novca u Ligi šampiona, počev od naredne sezone. U pitanju je trogodišnji ciklus, zaključno sa 2021. godinom, tokom kojeg je budžet biti uvećan sa postojeća 2.300.000.000 evra na 3.400.000.000 evra. Što je rast za 40 odsto.

Šta to konkretno znači?

Svaki učesnik grupne fazu Lige šampiona će umesto dosadašnjih 12.700.000 evra dobiti u startu ravno 15.000.000 evra. Posledično tome uvećane su i nagrade za takmičenje po grupama, svaki remi umesto 500.000 evra koštaće 900.000, a za pobedu će se umesto 1.500.000 evra dobijati čak 2.700.000 evra.

Najbolje tek sledi. Plasman u osminu finala dosad je vrednovan sa 6.000.000 evra, a u naredne tri sezone svaki tim koji dogura među 16 najboljih dobiće dodatnih 9.500.000 evra. Plasman u četvrtfinale staje 10.500.000 evra, polufinale 12.000.000 evra, finale na stadionu „Vanda Metrpopolitano“ u Madridu 15.000.000 evra, dok će se u kasu najboljeg sliti 19.000.000 evra.

Ovo, praktično, znači da će pobednik naredne Lige šampiona - pod uslovom da skupi deset bodova u grupi - zaraditi 75.000.000 evra.

Druga važna promena u finansijskom smislu tiče se smanjenja budžeta u takozvanom „marketing pulu“ (sa 580.000.000 na „svega“ 300.000.000 evra) - to je onaj novac koji se na kraju sezone deli klubovima na osnovu prodaje TV prava i zarade na osnovu marketinških aktivnosti - ali se zato uvodi nova kategorija. U pitanju je „istorijski značaj“ na osnovu kojeg će UEFA deliti novac svakom klubu zaslužnom za razvoj Lige šampiona ili ranijeg Kupa šampiona.

U konkuretnom slučaju, to znači da će Real Madrid, kao najtrofejniji klub takmičenja (12 titula) svaki put kad se kvalifikuje moći da računa na dodatni priliv novca, kome će da se raduju i klubovi poput Milana (sedam trofeja), Liverpula, Barselone, Bajerna (po pet), Ajaksa (četiri), Intera (tri)... Svake sezone u jednom ćupu biće 528.000.000 evra namenjenih za 32 kluba učesnika. Pravi se rang lista na osnovu raznih parametara (trofeji, broj učešća, broj pobeda...) i posledično tome deli novac. Uz ograničenje da jedan klub ne može da dobije više od 32.000.000 evra.

Uzmemo li kao primer Real - s obzirom da je u poslednje četiri sezone čak tri puta podizao pehar - uradi li to bar jednom u naredne tri bodine biće bogatiji za minimum 108.000.000 evra. Samo od nagrade UEFA!!! Plus, oanj deo što sledi iz marketing pula.

Ovde ćemo samo da podsetimo da bi na osnovu pomenutog „istorijskog značaja“ mogli da profitiraju i naši Crvena zvezda i Partizan. Pod uslovom da se kroz pravi krkljanac kvalifikacija kakav očekuje klubove drugog reda dočepaju Lige šampiona. U tom slučaju bi se, crveno-belima, na primer vrednovao pehar iz Barija 1991. kao i 23 sezone učešća u Kupu šampiona, dok bi se Partizanu uzelo kao doprinos dva učešća u „pravoj“ Ligi šampiona, kao i 22 pristuva u ovom takmičenju (naravno, u slučaju oba velikana računaju se i kvalifikacije). Bila bi to ozbiljna finansijska inijekcija za klubove sa Topčiderskog brda.

Podsetimo, UEFA je odlučila da promeni pristupnu listu Ligi šampiona i u grupnu fazu ubaci po četiri prvoplasirana tima iz četiri najbolje rangirana prvenstva Evrope. To su trenutno Španija, Engleska, Italija i Nemačka. Za sezonu 2018/2019, prema aktuelnom rasporedu na tabelama pomenutih država i takozvanom sistemu 4X4 sigurni učesnici su: Barselona, Atleitko Madrid, Real Madrid, Valensija, Mančester Siti, Mančester junajted, Totenhem, Liverpul, Juventus, Napoli, Roma, Inter, Bajern, Šalke, Borusija Dortmund i Ajntraht iz Frankfurta.

Njima će se pridružiti dva sigurna Francuza (PSŽ i Monako), treći ide u kvalifikacije (Marselj). Na to se dodaju Rusi (dva sigurna, jedan u kvalifikacije), te prvaci Portugala, Ukrajine, Belgije i Turske. To su 24 mesta, a još dva su planirana za osvajača Lige šampiona i Lige Evrope. To znači da samo šest mesta ostaje dostupno kroz kvalifikacije, ali su one daleko teže nego u prethodnom formatu, o čemu više možete čitati OVDE.

UEFA i ECA su se dogovorili da povećaju i nagradi fond za Ligu Evrope, gde će umesto dosadašnjih 400.000.000 evra klubovima biti dostupno 500.000.000 evra.

Daleko, daleko manje nego Liga šampiona.

GRAFIKA: Nikola Stojković/MOZZART Sport

FOTO: Action images