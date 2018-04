Do proglašenja organizatora Svetskog fudbalskog prvenstva 2026. godine ostalo je manje od dva meseca. Za veliku čast se bore samo dve ponude, jedne od Maroka, a druga od udruženih severnoameričkih država, SAD, Kanade i Meksika. I za sada se veća šansa daje upravo afričkoj državi, pre svega zato što će je podržati ceo Crni kontinent koji nosi čak 55 glasova. A to je kapital koji je teško oboriti i osporiti.

Ali, kada bi to bio jedni put do organizacije SP, bilo bi sve već rešeno, međutim... Put je trnovit i do 13. juna, dan pre početka svetske svetkovine u Rusiji, kada će biti odlučeno kome ide organizacija, svašta može da se dogodi što bi moglo da poremeti ponudu.

Kao na pirmer - da se umešaju borci za ljudska prava. Što se zapravo već i dogodilo. Naime, ovih dana se pojavila vest da je ponuda Maroka ozbiljno ugrožena zbog zakona koji zabranjuju "homoseksualne aktivnosti". Učesnicima istih tamo preti od šest meseci do tri godine zatvora, što je veliki problem za FIFA-u.

Uskoro slede i poslednje kontrole potencijalnih domaćina SP 2026. kada će se malo više znati o ovom problemu. Ali sigurno je da će Maroko morati barem da suspenduje ovaj zakon ako misli da zadrži bolju poziciju od rivala.

Foto: Shutterstock