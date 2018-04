Minulih dana prima udarce sa svih strana. Već u subotu može da bude krunisan u prvaka Engelske. A u utorak da pokaže da li je sposoban da nadokandi 0:3 i plasira se u polufinale Lige šampiona. Štagod da uradi protiv Mančester junajteda i Liverpula, niko ne može Pepu Gvardioli da oduzme status fudbalskog revolucionara.

Oprečna su mišljenja da li je to što radi dobro ili loše za sport. Poštovaoci će mu se pokloniti zbog stila, trofeja, načina igre. Oni dugi će pokazati na novac kao ključni elemant pohoda na trofeje. No, ostaće zapisano da je promenio fudbal. Počev od čuvene tiki-take. Razmena pasova na malom prostoru u nedogled. Sve dok rivalu ne popusti koncentracija. Onda je gotov.

„Ako su timovi sposobni da razmene pasove na malom prostoru, od četiri ili pet metara, onda smanjuju rizik od gubitka lopte. Opredeljenjem na dugačke pasove od deset, 15 metara, ako igrači na drže poziciju, čak i da su brži od rivala, nećete osvojiti takozvanu „drugu“ loptu. Pokušavamo kratkim dodavanjima verujući da su fudbaleri - fudbaleri baš zbog toga što igraju loptom. Kad je već tako onda da im omogućimo da uživaju u kontaktu s njom“, priča Gvardiola tokom gostovanja Skaj sportu, u rubrici „Meč zona“.

Ako u subotu osvoji titulu kolekcija trofeja brojaće 23 pehara. Čak 14 njih podigao je u Barseloni gde je imao Lionela Mesija. Još sedam u Bajernu. Plus nedavni Liga kup sa Građanima, koje ove sezone „nosi“ Kevin de Brujne, uz Mohameda Salaha, sigurno najbolji fudbaler Premijer lige.

„Ove sezone je dostigao vrhunski nivo. Ako pogledate kontinuitet, shvatićete da to nije bila samo jedna dobra utakmica, nego je kvalitetan igrajući mečeve svaka tri dana. Uvek pretrči više od drugih i jedan je od najtalentovanijih fudbalera našeg tima. Agresivan je, dinamičan i kad ostatak tima vidi šta on radi, onda svaki pojedinac mora da ga prati. Ne povređuje se. Uvek želi da igra. Ima toliko energije da ne staje. Plus je veliki takmičar“.

Prošle sezone Gvardiola je igrao mahom sa sa trojicom u odbrani. Tako je počeo u ovu sve dok se nije povredio Bendžamin Mendi, a najavljuje da će isto pokušati onog trenutka kad se od povrede oporavi letošnji novajlija iz Monaka.

„Sistem s trojicom pozadi možda možemo da koristimo u Ligi šampiona. Možemo da ga primenimo u pojedinim delovima utakmice, na primer kad bi se Bendžamin Mendi vratio. Na levoj strani imamo Fabijana Delfa, Aleksandra Zinčenka i Danila, tako da do kraja ove sezone ne možemo, ali kad se Francuz oporavi ponekad ćemo igrati sa tri pozadi, jer su Kompani, Otamendi, Laport i Stouns vrhunski štoperi“.

Šta dalje?

„U fudbalu uvek može bolje, nesumnjivo. Nije posao trenera da pomogne jedanaestorici igrača da budu bolji nego što su bili, nego da pomogne njima 19, 20. Grešili smo, a najbolja stvar je saznanje da shvatimo da posle njih možemo bolje. Pokušaćemo“, smireno je zaključio Pep Gvardiola.

FOTO: Action images