Sve ono što su propustili u dosadašnjem toku sezone Arsenal i Atletiko Madrid će pokušati da isprave u samom finišu. Tu se pre svega misli na Tobdžije, kojima je ovo jedini put do Lige šampiona. Ipak, s druge strane je najveći favorit za osvajanje Lige Evrope. Tim kojem je objektivno mesto u završnici onog jačeg klupskog takmičenja, ali i ekipa koja sada potpuno usresdređena za osvajanje još jednog međunarodnog trofeja.

Mnogo toga bi moglo da zavisi upravo od prve utakmice. Arsenal će pokušati da iskoristi prednost domaćeg terena i činjenicu da Jorgandžije u poslednje vreme igraju neprepoznatljivo na gostovanjima. Vengerov tim je na Emirejtsu vezao šest pobeda u svim takmičenjima, dok je Atletiko slavio tek jednom na prethodnih šest utakmica kao gost. Da nešto ozbiljno ne štima u Simeoneovom timu pokazali su i prvenstveni mečevi sa Sosijedadom i Betisom, ali i revanš četvrtfinala sa Sportingom, kada su u vazduhu visili produžeci, iako su svi mislili da je u prvoj utakmici odrađen kompletan posao.

Doduše, nije baš ni da su Jorgandžije nešto posebno ispustile. Sporting su prošli, Liga šampiona je kroz prvenstvo kaparisana, sva pažnja usmerena ja baš na Arsenal. Sudeći po platama, Atletiko je dvostruki jeftiniji. I dvostruko jači doduše. Venger insistira na tehnički doteranom fudbalu. Pitanje je da li njegovi đaci imaju dovoljno mišića da udare na Čolove barabe.

Informacija da Arsen Venger napušta klub na kraju sezone kao da je trgla njegov tim, koji je u prethodnom kolu u finišu utakmice stigao do ubedljivog slavlja protiv Vest Hema i na krilima te pobede će pokušati da odigra i ovu utakmicu. S druge strane, Simeoneov tim je doživeo dovoljno opomena u prethodnih nekoliko nedelja i sada je došao trenutak da potvrdi kvalitet. Zanimljivo, dva tima će prvi put odmeriti snage u evropskim takmičenjima.

Arsenal je najefikasniji tim u Ligi Evrope ove sezone sa 29 postignutih golova, dok je Atletiko slavio na 22 od prethodnih 26 utakmica u ovom takmičenju. Jorgandžije su u poslednjih osam godina dva puta osvajale ovo takmičenje, dok su Tobdžije igrale jedno finale u sezoni 1999/2000, kada ih je u Kopenhagenu nakon izvođenja jedanaesteraca savladao Galatasaraj.

Dobra vest za Čola je oporavak Dijega Koste, iako se do pre samo nekoliko dana tvrdilo da nema šanse da on bude spreman za Emirejts. Sada je ipak druga priča, mada i dalje nije siguran u startnih 11. U Londonu ga dobro pamte iz vremena u Čelsiju. Na šest utakmica protiv Arsenala dao je tri gola. Ume oi da ih onako karakteristično iznervira, iznudi crveni karton Gabrijela Pauliste recimo. Zna on kako se valja pobiti sa premijerligaškim klubovima.

Neće zato u gostujućem timu biti startnih bekova Huanfrana i Filipea Luisa, ali ima i Venger svojih kadrovskih problema, jer su van stroja Henrih Mhitarjan, Mohamed Elneni i Pjer-Emerik Obamejan,

Znaju istina i ostali u Madridu. Znaju i da Fernando Tores igra poslednju sezonu u Atletiku. I kao što Tobdžije žele da Vengera isprate sa evropskim trofejom, tako na Vandi Metropolitano žele da El Ninju uruče najlepši poklon za rastanak.

ARSENAL - ATLETIKO MADRID

/21.05, RTS 1 i TV Arena Sport 3/

Stadion: Emirejts;

Sudija: Klemon Turpen;

Arsenal (4-3-3): Čeh - Beljerin, Mustafi, Košćelni, Monreal - Remzi, Džaka, Vilšer - Ozil, Lakazet, Velbek

Atletiko (4-4-2): Oblak - Vrsaljko, Himenez, Godin, L. Ernandez - Korea, Parti, Saul, Koke - Grizman, Gameiro.

(FOTO: Action Images)