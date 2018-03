“Finansijski fer plej 2.0” - ovo su nova pravila ponašanja za najbogatije

Nejmarov transfer u Pariz i dalje je dokaz manjkavosti FFP-a

Vreme promena u evropskom fudbalu je počelo. Još uvek nije poznato kako će izgledati odredbe novog "Finansijskog fer-pleja 2.0", o tome će završnu reč dati izvršni komitet UEFA kroz nekoliko nedelja. Međutim, neke naznake dobili smo danas na sastanku Asocijacije evropskih klubova (EKA) koji je održan u Rimu. Organizacija kojom predsedava čelnik Bajerna iz Minhena Karl-Hajnc Rumenige broji 230 klubova i 54 zemlje.

Jedno je sigurno: pravila koja su trebala da spreče klubove da troše više od onoga što su zaradili u poslednje tri godine moraju da budu revidirana; Jednostavno, od uvođenja inicijalnog Finansijskog fer-pleja sada već daleke 2011. godine, uočeno je previše manjkavosti, a kažnjavanje klubova koji su ih lako gazili, bilo je za većinu neosetno i uglavnom novčano.

Zato su čelnici EKE i UEFA u proteklih šest meseci zajedno poradili na novim propisima koji bi trebalo da stupe na snagu od sezone 2018/19. i pooštre propise.

>>> Klubovi su u obavezi da prijave sve uplate menadžerima

Među inovacijama koje je EKA obelodanila danas nalaze se odredbe o mnogo transparentnijem objavljivanju finansijskih izveštaja svih klubova. Ubuduće, klubovi su u obavezi da na svom zvaničnom sajtu objave čak i podatke koliko su platili agentima za konsultantske usluge u fiskalnoj godini. Takođe, UEFA je u postupku pooštravanja jasnih uputstava klubovima kako ne bi bilo nedoumica i kako bi svi klubovi poštovali iste propise.

Istovremeno, UEFA želi da poveća svoj manevarski prostor za kažnjavanje, i da ubrza implementaciju svih mera za klubove koji krše FFP.

Na primer, po sadašnjim propisima, ako je klub finansijski aktivan odmah nakon dobijanja licence, UEFA mora da sačeka da prođe godinu dana pre nego što ponovo proveri poslovanje i finansije tog kluba. Kada se sve to uzme u obzir dolazimo do zaključka da prođe 18 do 22 meseca pre nego što UEFA može da kazni klub i to vreme mora drastično da se smanji, objašnjava član EKA borda Mihael Feršuren koji je bio na čelu grupe koja je radila na novim propisima.

>>> Odbačen porez na luksuz

Da bi se ta pravila pooštrila, UEFA i EKA će instalirati dva nova indikatora koji će im pomoći da brže i ranije intervenišu u slučaju kršenja FFP-a. Ukoliko klub prekrši jedan od ta dva indikatora, UEFA će odmah koristiti nove mehanizme za proveru finansijskih izveštaja i ako postoji razlog odmah će inicirati istragu zbog kršenja pravila. Prvi indikator je specijalna stopa duga, dok je drugi količina potrošenog novca na transfer pijaci koji ne sme da pređe sumu od 100.000.000 evra.

Porez na luksuz, koji je UEFA predložila kako bi se sprečile basnoslovne kupovine fudbalera, odbačen je od strane EKA.

"Suviše je rizično zbog mnogih razloga", dodao je Feršuren.

Suština svega je da klubovi članovi EKE u potpunosti podržavaju Finansijski fer-plej i njegove odredbe, ali će o svemu konačni sud sti Izvršni komitet UEFA koji bi trebalo da zaseda u maju mesecu.

FOTO: Action Images