Prvi deo prvenstva Srbije ulazi u samu završnicu. Do kraja su ostale još samo tri runde i uz dvonedeljnu reprezentativnu pauzu sve će biti gotovo do 5. aprila. Tog dana znaćemo i kako su podeljene karte pred odlučujućih sedam kola u plej-ofu. Kao što znate, tada će se bodovi podeliti i oni klubovi koji imaju poveće zaostatke dobiće šansu da u doigravanju isprave greške iz prvog dela šampionata.

Kako je pitanje učesnika tog doigravanja praktično rešeno (Crvena zvezda, Partizan, Radnički Niš, Čukarički, Spartak, Voždovac i Vojvodina; Lučani zaostaju šest bodova i teško će to nadoknaditi u preostala tri kola), pa nas najviše zanima borba za titulu. Dakle, Zvezda vs Partizan.

Možda ne možemo reći da je jučerašnji neočekivani kiks Crvene zvezde protiv Napretka (1:1) pred svojim navijačima zakuvao trku, jer crveno-beli i dalje imaju ogromnih 12 bodova viška. To je i kad se podeli ogroman kapital za naše uslove, ali svakako da barem budi nadu da ćemo imati, ako ništa drugo, ono bar uzbudljiviji finiš. E sad, svakako da taj "uzbudljiviji finiš" nikako nije u interesu Crvene zvezde, koja bi "mirnim morem" do luke gde je čeka toliko željeni trofej namenjen šampionu. A za tako nešto četa Vladana Milojevića ne sme ni da pomišlja na još neki kiks u preostalih 270 minuta. Partizan, s druge strane, ništa ne drži u svojim rukama. Ostaje mu da dobije te tri naredne utakmice i čeka...

Ko s kim do kraja, to je ono što verovatno zanima sve zvezdaše i partizanovce u ovom trenutku. I odmah, letimičnim poglednom na raspored, možemo da zaključimo da će do maksimale od devet bodova lakše crno-beli. Aktuelnom šampionu preostali su još dueli sa Radnikom, Bačkom i Borcem, od čega su dva kod kuće. Ni Radnik ni Borac u Humskoj ne bi smeli da predstavljaju problem za Đukićev tim, dok je Bačka u Bačkoj Palanci potencijalna mina. Taj tim uspeo je pre dve godine da otkine bod Partizanu na svom bunjištu, a ove sezone je prava pravcata "domaćica". Uostalom, Zvezda je na stadionu Slavko Maletin Vava jedva spasla živu glavu, golom Boaćija sa penala u 86. minutu. Takođe, Bačka ima čak osam pobeda pred svojim navijačima, dve više nego Partizan i samo su lider, Čuka i Napredak bolji pred svojom publikom.

Zvezda možda nema teže rivale po zvučnosti njihovih imena, no radi se o dva gostovanja. I to nimalo prijatna. Prvo u Šapcu, gde će je sačekati desetak hiljada ljudi i naelektrisana atmosfera, a onda i u Lučanima. A svi znamo da je Mladost u prošlosti i te kako umela da kljucne bodić protiv Beograđana. Tri puta u poslednjih deset godina... I još - tim Neška Milovanovića dao je gol Zvezdi na svakoj od šest prethodnih utakmica, a na tri od tih šest, čak po dva komada. Zemun kod kuće ne bi trebalo da predstavlja veliku prepreku.

Koliki će problem za crveno-bele biti to što u Šapcu igraju dva puta u četiri dana - prvi put u sredu, u četvrtfinalu kupa - ostaje nam da vidimo...