Saigrači Luka Šoa šokirani su i ljuti na Žozea Murinja nakon poslednjeg ponižavanja levog beka Mančester Junajteda. Šo je zamenjen već na poluvremenu tokom utakmice četvrtfinala FA kupa sa Brajtonom, čime je po svoj prilici uništena njegova reprezentativna karijera i šansa da se nađe na Sautgejtovom spisku putnika za Rusiju, piše britanski Telegraf.

Pojedini Lukovi saigrači čak smatraju da ga Posebni maltretira i da defanzivac nema budućnost u Mančester Junajtedu u sadašnjim okolnostima. Primećeno je i da je Murinjo vikao na Šoa tokom prvog poluvremena utakmice sa Brajtonom, a Portugalac je izmenu opravdao željom "da se tim brani bolje".

Poslednji gaf sa Lukom usledio je samo dva meseca nakon što je Murinjo izjavio da je levi bek jedan od najboljih fudbalera na svetu na ovoj poziciji. Nekadašnji reprezentativac Engleske ima još godinu dana ugovor na Old Trafordu i za to vreme bi svet mogao da zaboravi na njega.

Ako mu je neka uteha, Šo nije bio jedini koji je dospeo pod rafal menadžera posle utakmice sa Brajtonom, pošto je Murinjo kiritikovao i ostatak tim, pre svega kapitena Valensiju i mladog vezistu Mektomineja.

Jedina dvojica koji su pošteđeni kritika bili su Romelu Lukaku i Nemanja Matić, a Srbin je pokušao da objasni trenerovo ponašanje.

"Nisam imao puno velikih trenera u karijeri, ali Žoze je poseban jer uvek hoće da pobedi. To se vidi kada izgubimo utakmicu, on to ne može da prihvati. Verovatno je zato osvojio preko 20 trofeja u karijeri. Teško je raditi sa njim, jer uvek traži više. Čak i kada osvojite titulu, on odmah traži da je osvojite i sledeće sezone. Takav je kakav je, igrači moraju da budu spremni za to. Jer ovo je top nivo, to je Mančester Junajted, igrači moraju da se naviknu na pritisak. Svake subote se očekuje pobeda, to naravno nije moguće, ali navijače ne zanimaju izgovori. Nije bitno da li si umoran ili ne, navijači očekuju kvalitetan fudbal, to je normalno", kaže Matić.

Nakon ovih izjava Matića, novinar Telegrafa tvrdi da se vidi šablon po kojem se kreće Murinjova trenerska karijera i da je evidentno zašto se Posebni ni u jednom klubu više ne zadržava duže od tri sezone. To je i zato što je za samo jedan vikend Portugalac prešao ogroman put od nipodaštavanja navijača, kritika na račun prethodnika, preko samoodbrane od 12 minuta, sve do verbalnog napada na svoje igrače.

To bi, primećuje novinar, moglo da mu se obije o glavu kao što je bio slučaj u Čelsiju pre nekoliko godina kada je vrlo brzo oteran s klupe jer je izgubio kontrolu nad svlačionicom. Jednostavno, fudbaleri, multimilioneri nisu spremni na ponižavanja ma ko da se nalazi naspram njih pa i Žoze Murinjo lično.

Matić, primećuje novinar Telegrafa, nije u toj grupi "zaverenika" jer je ljubimac trenera i nije tajna da mu se Posebni divi. Možda i zato što Srbin ima nepresušnu glad za trofejima pa na pitanje da li osvajanje FA kupa znači uspešnu sezonu daje odrečan odgovor:

"Mislim da nije. Uvek želimo više trofeja, ali u Premijer ligi imate šest ili sedam rivala i teško je. Nije moguće uvek pobediti. Osvajajnje FA kupa je dobro, ali nije idealno. Ako imate četiri takmičenja u sezoni, a osvojite jedno, to za mene nije dovoljno, jer uvek mora bolje. U Premijer ligi ako ste među top četiri ekipe to nije perfektno, ali je dobro jer igrate Ligu šampiona sledeće godine. Ali ako osvojite samo FA kup ne mogu da kažem da je sezona uspešna, već dobra", zaključio je Nemanja Matić.

