Frojdove lekcije u ritmu Johana Štrausa: Maradoni je trebalo 10 sekundi da postigne gol veka, Isku 28 da izađe sa terena (VIDEO)

Isko

Geret Bejl je promašio najbolje šanse, ali se barem trudio. Isko se jednostavno nije pojavio na terenu, pa su madridski mediji upravo njega označili kao najvećeg krivca za poraz od Espanjola (0:1). Ne čak ni zato što je bio najgori, jer Real je kolektivno podbacio u Barseloni. Ali jedan detalj dao je materijal za kritike na Iskov račun.

Minut 69, čak i Zinedin Zidan, koji bezgranično veruje u Iskove kvalitete, shvata da ovome ne ide. Na teren šalje Karima Benzemu… I to traje.. I traje… Zavisno od izvora, trebalo mu je od 28 do 35 sekundi da sa centra terena odšeta - laganim tempom - do aut linije. Nije vredelo ni što ga je Serhio Ramos dozivao i požurivao da izađe. U tom trenutku na semaforu je pisalo 0:0. Rođeni šampion kakav je Ramos još je ciljao pobedu.

Isku je bio povređen ego. Nije bio zadovoljan zbog toga što Zidan baš njega prvog menja. Bilo je i drugih kandidata, podjednako loših na Kornelja El Pratu. Ali u Realu se sujeta trpi samo Kristijanu Ronaldu. Svi ostali moraju da budu svesni da igraju za najveći klub planete. Klub koji je veći od svih, pa i od tog Ronalda, koji je, da budemo realni, na terenu svoje uvek maksimalno odrađivao, pa neka je ponekad i glumio uvređenu mladu posle utakmice.

Isko jednostavno nema toliko kredita na stadionu “Santjago Bernabeu”, iako ga tamo svi vole. Ali tamo se ne toleriše detinje ponašanje. Pojedini mediji odmah su izbacili priču po kojoj je ljutiti Ramos odmah po završetku meča mlađem kolegi očitao bukvicu i u svlačionici.

“Ovo je Real! Ima da trčiš kad izlaziš iz igre”, navodno mu je rekao.

Mediji su sličnog stava, pa kolumista Marke Huanma Rodrigez u naslovu svog novog autorskog teksta vrlo jasno kaže: “Dijegu Maradoni je na Mundijalu 1986. trebalo 10 sekundi i 45 stota da postigne najlepši gol u istoriji svetskih prvenstava. Isku je trebalo 28 sekunda i 10 stotih da izađe sa terena”. Dodaje se da je Isko teren napustio uz puno dramatizacije i - kako se ironično primećuje - ritam valcera “Na lepom, plavom Dunavu” Johana Štrausa.

Citira se i Sigmund Frojd: “Čovek može da se bori sa kritikama, bespomoćan je protiv pohvala”.

Jasna je poruka: previše si poleteo, sinko.

