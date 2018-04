Daleka i egzotična Farska Ostrva postala su Meka za fudbalere iz Srbije. U ovoj hladnoj ostrvskoj državi fudbalski hleb zarađuju sedmorica iz naše zemlje, a među njima je i Pazarac Ahmed Mujdragić. Osim matičnog kluba branio je boje kulskog Hajduka, a u inostranstvu je igrao za albanski Škumbini, nikšićki Čelik i rumunski Gaz Metan. Već treću godinu je na Farskim Ostrvima, a posle dve sezone u Ki Klaksviku, sada je igrač Skale.

U razgovoru za MOZZART Sport iskusni 32-godišnji defanzivac otkriva detalje o fudbalu u ovoj malenoj zemlji sa kojom se Srbija često sretala u kvalifikacijama za evropska i svetska prvenstva.

"Ovde je fudbal poluprofesionalnan. Većina igrača pre podne radi, a popodne dolazi na treninge. Ovde je riba sve, od nje se živi. Fudbal na Farskim Ostrvima napreduje, reprezentacija je sve bolja. U prošlim kvalifikacija za Svetsko prvenstvo u Rusiji Farani su sakupili čak devet bodova, što je ogroman uspeh za zemlju koja ima samo 50.000 stanovnika. Što se tiče lige, ona je dobro organizovana, budžeti su skromni, ali ono što se dogovorite to dobijete".

Iz godine u godinu interesovanje publike je sve veće, počinje priču Mujdragić. U elitnoj ligi odigrano je već sedam kola, a na vrhu se izdvojio Ki Klaksvik, koji ima 19 bodova (šest pobeda i nerešeni ishod).

"To je moj prvi klub na Farskim Ostrvima. Stigao sam na poziv Semira Hadžibulića. Prošle sezone smo osvojili Kup. To je prvi trofej kluba posle 19 godina. U našu čast organizovana je fešta u gradu. Titula nam je izmakla u poslednjem kolu. Ove sezone sam otišao u Skalu. To je manji klub, ambicije skromnije, dobro smo krenuli, ali smo sada u padu. Ja sam se povredio, nisam spreman sto odsto, pa neću igrati neko vreme. Cilj je opstanak, a pokušaćemo preko Kupa nešto više da napravimo."

Jedini tim koja je ostao neporažen u duelu sa liderom šampionata bila je upravo Skala, gde je jedini stranac Mujdragić.

"Na našem terenu meč je završen bez golova. Klaksvik igra dobro ove sezone i prvi je favorit za titulu. Klub je posledni put bio najbolji na Farskim Ostrvima davne 1999. godine i svi u Klaksviku veruju da je konačno došlo vreme za krunu. Najbolji igrač tima i po meni čitave lige je Semir Hadžibulić. Tu je i Deni Pavlović iz Srbije i Crnogorac Boris Došljak."

Od ostalih kandidata koji bi mogli da se umešaju u borbu za krunu, Mujdragić izdvaja tri tima.

"Najveći rival Klaksviku biće HB Toršavn. Ta dva kluba su najveća ovde, kao Zvezda i Partizan u Srbiji. NSI Runavik je ekipa koja finansijski dobro stoji. Od ekipa koje će da se bore za vrh ozbiljan je i B36. Ostali su slabiji. Za Vestur, koji je trenutno najslabiji tim lige, igraju Nikola Krčmarević i iskusni golman Ivan Stojković. Biće problem da ostanu u ligi. AB je ekipa koja uvek ulazi u najbolji ligu, pa ispada, pa i njoj ne gine borba za opstanak", istakao je Mujdragić.

FARSKA OSTRVA - 8. KOLO:

Nedelja

16.00: (2,40) B36 Toršavn (3,50) Ki Klaksvik (2,45)

16.00: (1,22) Vikingur (5,80) TB/FCS/Royn (8,00)

16.00: (2,20) EB Strejmur (3,70) Skala (2,55)

19.00: (5,90) AB Argir (4,30) NSI Runavik (1,40)

19.00: (1,30) HB Toršavn (5,00) 07 Vestur (7,00)

NAPOMENA: Kvote su podložne promenama

Foto: Shutterstock