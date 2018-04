Kad te neće, onda te baš neće i sve ti ide naopako. Učinilo se na trenutak da je Gabrijel Barbosa, paradoksalnog nadimka Gabigol, konačno pronašao fudbalsku sreću u svojoj kući, iz koje se leta 2016. godine zaputio ka Evropi u potrazi za ostvarenjem sna, ali izgleda da je sve to bila samo šarena laža.

Brazilski mediji naveliko pišu da Barbosa ima velikih muka da se navikne na prilike u svom Santosu i da je ispao iz ozbiljnijih taktičkih kombinacija kod trenera Žaira Venture. Gabigol je dobro počeo svoj drugi mandat u crno-belom timu, postigao četiri gola u prve četiri utakmice, ali je onda ušao u post koji traje pet utakmica. U Brazilu se šuška da je trener Ventura jako nezadovoljan Barbosinim zalaganjem na treninzima i da je zato odlučio da ga kazni. Barbosa je sada, kako se ističe, tek četvrta napadačka opcija iza Eduarda Saše, Rodriga i Artura Gomesa.

Barbosa ima važeći ugovor o pozajmici do kraja 2018, s tim da je Interov pravosnažno do poslednjeg dana juna 2021. godine. On je sezonu počeo na pozajmici u Benfiki, ali se tamo nije snašao. Umesto rada, Barbosa je više bio posvećen konfliktima s trenerom Ruijem Vitorijom i saigračima, a zbog velike svađe sa Žardelom izbačen je iz tima, posle čega je uglavnom trenirao sam.

Podsetimo, Gabrijel Gabigol Barbosa je u Inter stigao 2016. godine u transferu vrednom celih 30.000.000 evra. Ali, nikada nije uspeo da pokaže ni delić talenta koji ga je krasio u Santosu.

Kakav sunovrat karijere...

