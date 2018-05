Trener Milana Đenaro Gatuzo želi konačno da vrati jedan trofej u vitrine slavnog kluba sa San Sira. Stoga se u sutrašnjem okršaju sa Juventusom na rimskom Olimpiku priznaje samo pobeda kada je u pitanju tabor Rosonera.

Okršaj u glavnom gradu Italije zakazan je za 21.00.

„Ovo je kao Svetsko prvenstvo za naš entuzijazam, navijače i njihovu želju da ponovo osvojim trofej. To se može osetiti. S obzirom na tim koji imamo potrebna nam je samo jedna iskra da napravimo vatromet. Nisam morao da “zapalim” momke, jer je to vrsta meča koja u vama izaziva požar. Igramo protiv ekipe koja je domionirala italijanskom fudbalom i bila važan tim u Evropi već sedam godina, tako da imaju snažan mentalitet. Moramo dati sve od sebe da prevaziđemo ovu prepreku. Možemo da učinimo nešto važno, siguran sam u to”, rekao je Gatuzo.

Milan je poslednji pehar u Kupu Italije osvojio još davne 2003. godine, dok je poslednji trofej u vitrine kluba sa San Sira stigao 2011, kada su Rosoneri bili šampioni države 18. put.

„Ne smemo da dozvolimo Juventusu da igra na našem delu terena. U pitanju je tim pun šampiona, ali imaju i nekoliko slabosti. Biće zabavno. Nadam se da nećemo napraviti iste greške kao u poslednjih 15 minuta u utakmice u Torinu. Kvadrado i Daglas Kosta mogu da nam stvore probleme svojim tempom. Moramo da budemo čvrsti, fokusirani i strpljivi. Taktička priprema nije dovoljna, potrebno je da nešto kvrcne u vašem mozgu. Potrebno nam je nešto više protiv Juventusa”.

Oko Gatuza kruže razne priče i anagdote, a jedna glasi tako da je zbog opklade pojeo živog puža na treningu pred celim timom.

„Radio sam mnogo gore stvari o toga, a-ha-ha. Uvek sam verovao da nam je kao velikom timu potrebna odlična atmosfera u svlačionici. Ekipa je ta koja osvaja kupove i prvenstva. Pojedinac vam može doneti pobedu na jednoj utakmici. Ništa nije moglo da me uplaši. Bio je to dan utakmice sa Junajtedom i kiša je padala. Svi su mi rekli da nemam hrabrosti da pojedem puža i ja sam to u radio. Kao igrač sam bio u osnovi lud. Bio sam tako sujeveran i radio sam čudne stvari. Danas osećam neverovatan pritisak, kao da su navijači na mojim ramenima. Opušteniji sam na treningu, ali jednostavno ne mogu da spavam kad se pripremam za utakmicu, pa ustanem i nastavim da radim. Kada krenete na teren morate da date sve od sebe”.

“JUVENTUSOV KARAKTER JE PRAVIO RAZLIKU ČAK I ONDA KADA SMO IMALI BOLJI TIM”

Poraz od Juventusa je takođe opcija, s obzirom da se radi o ekipi koja ume da osvaja trofeje.

“Ako je protivnik jači, onda skinete kapu i rukuju se, ali ne moraš da se žališ. Ovo je najvažniji meč moje trenerske karijere. Bilo je nekoliko razočaranja, nadamo se da će ovoga puta biti zadovoljavajuće. Da je ova utakmica na kraju sezone bio bih manje zabrinut, ostale su nam još dve utakmice u prvenstvu. Kao igrač i kao trener uvek sam osećao da je Juventus imao ovaj izvanredan karakter. Njihovi igrači su ponosni što nose dres svog kluba. Oni su strastveni. Impresioniran sam disciplinom i borbenim duhom tog Juventusovog sveta. Video sam da je to pravilo razliku čak i onda kada Milan imao tehnički nadarenijih igrača. Milan je doneo nešto drugačije Evropi u evropskom fudbalu, ali pobeđivati na način na koji to čini Juventus - nije lako. Ljudi mogu da kažu kako nisu mnogo puta osvojili Ligu šampiona, ali doći do finala je jednako kao da je osvojite”.

Na kraju, šta će se dogoditi ako Milan osvoji Kup Italije.

„Moja žena i deca će biti tamo. Popiću čašu vina sa momcima, možda i više od jedne ako pobedimo… Posle toga bih voleo da provedem malo vremena sa onima koji me nisu toliko često viđali u poslednje vreme”, rekao je Gatuzo.