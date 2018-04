Sinoćna utakmica u Minhenu potvrdila je da za Gereta Bejla definitivno više nema mesta u Realu. Levokrilnom napadaču smeši se odlazak iz Madrida ovog leta, a njegov fudbalski otac Hari Rednap smatra da bi Velšanin bio idealno pojačanje za Totenhem.

Tokom nedelje brojni mediji su pisali i o mogućem transferu 28-godišnjeg Bejla u Bajern iz Minhena, a i sam fudbaler prvi put od dolaska u Real nije odbacio mogućnost da napusti "Santijago Bernabeu".

Real osvaja Ligu šampiona - kvota 2,10

Rednap smatra da će se Velšanin vratiti kući ovog leta.

"On je momak s Ostrva, tu se najbolje oseća. Sećam se da sam mu davao po četiri ili pet dana odmora kada sam ga trenirao u Totenhemu, a on je samo želeo da ode u Vels i poseti majku. Nije otišao ni na jedno egzotično ostrvo, već pravo kući. Engleska je njegov dom, bio bi fanatastično pojačanje za Totenhem, vrhunsko. Radi se o fenomenalnom fudbaleru, koji može da igra na više pozicija u različitim sistemima. Ako se bude vraćao u Englesku biće to u jedan od top šest klubova, a ja bih voleo da ga opet vidim u Totenhemu", ističe Rednap.

I španski mediji veruju da su Bejlu odbrojani dani u Madridu. U prilog tome i izjave Zinedina Zidana koje podgrevaju neizvesnost oko budućnosti Velšanina.

"Da li bih bio iznenađen ako bi Bejl tražio da ode? Nemam pojma. Moram da biram najbolje iz gomile odličnih fudbalera. Neki igraju dobro, neki ne, do kraja sezone ima još utakmica i ja računam na Gereta. Opet, vi možete da mislite i da ne računam na njega", misteriozno je izjavio Zidan.

Na kraju podsetimo da su Madriđani za njegov dolazak platili Totenhemu 101.000.000 evra u leto 2013. godine.

Foto: Action Images