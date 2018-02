Genije Kvarežma i ciganska rapsodija (VIDEO)

On je „lelito“, i on je „siganu“, i „boemio“ – ovo poslednje i u prenesenom i u doslovnom značenju... A opet, nekad taj DNK igra i za njega i za ceo svet koji ga gleda: razigran i bezbrižan kao da ni naredni napad, a kamoli sutrašnji dan, ne postoji. Momak u čijem se plantarnom mišiću desnog stopala krije više magije nego u Tolkinovim sabranim delima... Tako je pre neku godinu o Rikardu Kvarežmi pisao naš kolumnista Marko Prelević. A taj čudnovati genije večeras je opravdao sve gore napisano. I to u velikom derbiju, u utakmici koja je odlučivala da li se njegov Bešiktaš oprašta od titule, ili nastavlja poteru za Galatasarajem i Bašakšehirom. Posle 0:1 na poluvremenu, Fener je počišćen u nastavku - 3:1!

I ništa od toga ne bi bilo bez kapi magije tog spektakularnog Ciganina. Kvarežma je u 77. minutu uradio ono što najviše voli - trivela iskosa sa leve strane. Kao nož u srce i navijača i igrača Fenerbahčea. Za veliki preokret. Dokaz da se radi o suvom geniju, ako je nekome dokaz uopšte i bio potreban.

Prethodno je gol Fernandaa iz 8. minuta anulirao Domagoj Vida, početkom drugog poluvremema.

Bešiktaš na krilima Rikarda Kvarežme okrenuo je derbi naopačke i zasluženo stigao do tri boda koja ga penju na deobu treće pozicije sa današnjim rivalom. Divno veče portugalski majstor zaokružio je još jednim pogotkom u četvrtom minutu nadoknade za konačnih 3:1. Asistirao mu je Alvaro Negredo. Da je češće ovako inspirisan Kvarežma bi verovatno harao svetskim fudbalom zajedno sa svojim velikim prijateljem Kristijanom Ronaldom, ali dobro, tada nas njegova ovakava umetnička dela i ne bi toliko oduševljavala. Ovako je ipak slađe...

Bešiktaš posle večerašnje ciganske rapsodije za liderom zaostaje samo tri boda. Prvenstveo se, inače, rešava u aprilu. Tada će šampion imati šansu da preuzme prvo mesto, ukoliko tiče Galatu i Bašakšehir...

TURSKA 1 - 23. KOLO

Petak

Akhisar - Konja 3:0 (1:0)

/Seleznjov 11 i 68, Seržinjo 88/

Galtasaraj - Bursa 5:0 (Gomiz 11, 72 i 90, Rodrigez 42, Azis 49/

Subota

Kajzeri - Kasimpaša 3:2 (1:1)

/Turuc 20, Bađi 74, Bulut 76pen - Dijanj 2, Trezege 90+4/

Alanja - Trabzon 1:2 (1:0)

/Akbaba 8 - Jilmaz 68, Omur 77/

Nedelja

Osmanli - Antalija 0:0

Malatija - Kardemir 3:1 (1:0)

/Dorija 24, Butaib 60, Barazite 69 - Leandrinjo 90pen/

Gectepe - Sivas 1:0 (1:0)

/Demba Ba 35/

Bešiktaš - Fenerbahče 3:1 (0:1)

/Vida 49, Kvarežma 77, 90+4 - Fernandao 8/

Ponedeljak

18.00: (1,42) Bašakšehir (4,50) Genčlerbirligi (8,00)