Selektor Velsa Rajan Gigs savetuje Gereta Bejla da odbije ponudu Mančester Junajteda i nastavi karijeru u Realu iz Madrida.

Legendarni Velšanin koji je čitavu krijeru proveo na Old Trafordu, i zabeležio rekordnih 963 nastupa, smatra da bez obzira na interesovanje Žoze Murinja, njegov reprezentativac treba da ostane u Primeri.

"Real Madrid - to je jedan od retkih klubova sa šampionskom aurom. Naravno da svako normalan želi da ostane u Madridu. Šta je Geret osvojio s njima, tri Lige šampiona? Eto dokaza. Kada igrate za takav klub, uvek ćete osvajati trofeje. Geret može da postigne različite golove, a sličan je i Kristijanu Ronaldu. Obojica su počeli kao krila, sada su golgeteri", rekao je Gigs.

Era legendarnog Velšanina na klupi nacionalnog tima počela je trijumfalno - pobedom nad Kinom od 6:0 u kojoj je upravo Bejl dao het-trik.

Proslavljeni fudbaler kaže da još ima mnogo da uči, ali da mu pomaže što je imao priliku da razgovara sa Antoniom Konteom (Čelsi) i Edijem Džonsom (selektorom ragbi reprezentacije Engleske).

"Pričao sam sa velikim brojem trenera dok sam bio bez posla. Pratio sam druge sportove, bio sam zauzet, a na jednoj dobrotovornoj večeri sedeo sam sa njima dvojicom i razgovarali smo. Ispalo je užasno zapravo jer me je Edi konstantno zapitkivao o ser Aleksu Fergusonu, a ja sam želeo da znam tajne njegovog uspeha", istakao je Gigs.

Velški selektor je četiri utakmice samostalno vodio Mančester Junajted nakon smene Dejvida Mojesa i kaže da je to bilo značajno iskustvo za njega.

"Dosta sam naučio toga o samoći dok sam bio trener Mančester Juanjteda. Kada zatvorite vrata kancelarije, a ostali odu kući, prepušteni ste sami sebi. Dobro je da imate nekoga oko sebe, posebno je važno da to bude osoba od poverenja, ali opet Old Traford ume da bude samnica. Ipak, na kraju, vi ste šef i morate da donosite odluke. Sve se na kraju svodi na sticanje iskustva koje je najbitnije u ovom polsu", podvukao je Rajan Gigs.

Njegov Vels u ponedeljak (od 13.35 časova) igra sa Urugvajem u finalu Kina kupa.

Foto: Action Images