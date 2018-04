Džoel Matip

Taman što je dovođenjem Virdžila van Dajka utvrdio bedem pred golom Jirgen Klop će morati ponovo da tumba. Žoel Matip je po svemu sudeći završio sezonu pošto će biti podvrgnut operaciji pokidanog butnog mišića. Nekadašnji štoper Šalkea se povredio u subotnjoj pobedi nad Kristal Palasom (2:1) i malo je verovatno da će se oporaviti pre kraja sezone.

To znači da će Dejan Lovren nazad u startnih 11 da pokuša da dokaže svima šta je mislio kada je pre dva dana u intervjuu za Tajms istakao da fudbalska javnost ne vrednuje njegove dobre igre na pravi način, već se koncentriše samo na greške, koje su - a to je sasvim tačno - sastavni deo života svakog defanzivca.

“Svi greše, ali ja odigram jednu lošu utakmicu u 18 i svi kažu: ‘Vidi, vidi, vidi’. Zašto? Nisam to zaslužio. Ljudi me ne vide u ‘malim’ utakmica. Vide 5:0 protiv Porta, ali ne vide moju ulogu u svemu tome. Sve je to izazov. Test karaktera. Da li si posle greške spreman da se uspraviš? Ja sam posle Totenhema to uradio momentalno i nismo izgubili narednih 18 utakmica. Velikim igračima nije potrebno šest ili sedam mečeva, oni ti već u sledećoj pokažu da si pogrešio”, požalio se Lovren, mada je pitanje da li je bilo kog navijača Liverpula ubedio da je baš veliki štoper.

Istina, nije baš ni toliko loš, pa nije čak ni on sada najveća briga. Šta ako Van Dajk ili Lovren budu suspendovani samo na jednu, važnu utakmicu? Onda se na teren vraća Ragnar Klavan, a tek on nije nikog ubedio da je kalibar za Liverpul.

Sada će i on dobiti šansu da se rehabilituje. Kao i Lovren. Šta god pričali navijači. A navijači…

“Neke ljude jednostavno ne zanima Dejan. Samo čekaju sledeću grešku”, dodaje Lovren.

Do kraja sezone ostalo je još skoro dva meseca. Dva odlučujuća meseca. Mnogo vremena za greške.

(FOTO: Action Images)