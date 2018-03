Glupost golmana Džonsa presudila Fajenordu (VIDEO)

Fajenord se nalazi u sitaciji da jako teško može do 3. mesta gde je AZ Alkmar, pa možda i ne treba previše da zapinje do kraja sezone, ali je NAC Bredi bilo veoma važno da dođe do pobede. I Domaćin iz ovog meča je došao do trijumfa - 2:1 (1:1).

Ključni momenat na ovom meču bio je u 49. minutu. Golman Bred Džons se našao u jednom sukobu s Sadikuom, odgurnuo je protivničkog napadača i tako napravio penal. Zato Fajenord mora nazad u Roterdam bez ikakvog plena.

Vezista Fajenorda Tornstra je postigao svoj prvi gol u gostima još od 7. februara, a u međuvremenu je postigao 23 gola, ali na domaćem terenu.

Ipak, ni to nije pomoglo timu sa De Kajpa.

Bredi će ova tri boda doći mnogo dobro u borbi za opstanak. Taman da se odmakne iz opasne zone i da može malo mirnije da diše.

Neočekivan ishod ovog duela...

HOLANDIJA 1 - 26. kolo:

Petak



Roda - Herakles 0:3 (0:2)

/Huvas 13, Peterson 39, Fan Ojen 90/

Subota

Ekscelzior - AZ Alkmar 1:2 (0:2)

/Mesod 64 - Jahanbahš 44/

PSV - Utreht 3:0 (2:0)

/Levin 16ag, De Jong 22, Bergvajn 51/



Herenven - Viljem II 2:0 (1:0)

/Vudenberg 13, Gohanedžad 47/

NAC Breda - Fajenord 2:1 (1:1)

/Ambrouz 23, Sadiku 49 - Tornstra 17/

Nedelja

12.30: (2,25) Cvole (3,30) VVV Venlo (3,25)

14.30: (2,45) Sparta (3,30) Den Hag (2,95)

14.30: (5,70) Vitese (4,00) Ajaks (1,60)

16.45: (2,15) Tvente (3,45) Groningen (3,35)

Foto: Printskrin