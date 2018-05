Matija Perin u akciji

Golman Đenove Matija Perin nada se da će uskoro završiti transfer u Juventus.

"Jasno je da ću preći u Torino", potvrdio je reprezentativac Italije u intervjuu za Korijere di Torino.

Posle najavljenog odlaska Điđija Bufona u PSŽ, za sredu je najavljen sastanak emisara dva kluba kako bi se utanačili svi detalji transfera 25-godišnjeg golmana u redove šampiona Italije.

"Raduje me činjenica da sam jedna od glavnih meta Juventusa ovog leta. To je klub koji ne zove svakoga i to mi veoma imponuje. Ne znam da li je dogovor postignut, ali znam da ako postoji i najmanja mogućnost za transfer, da ću onda preći u Torino", izjavio je Perin.

Sjajni golman koji je imao nekoliko pehova tokom karijere (povrede kolena) kaže da se i Đenova pita, ali...

"Saslušaćemo sve predloge, ali opet teško mi je da kažem ne Juventusu. To je izbor koji moram da napravim narednih dana. Da li sanjam da igram Ligu šampiona? Naravno, a jedini način da ispunim taj san je da napustim Đenovu", zaključio je Matija Perin.

Inače, Matija Perin se nedavno našao i na spisku novog selektora Italije Roberta Manćinija za predstojeće prijateljske provere, a ako zaista pređe u Torino konkurencija će mu biti iskusni Poljak Vojčeh Ščensni.

