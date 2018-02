Gončarenko: Da, zvala me je, ali drska je laž da sam rekao da Zvezda nije dovoljno velika

Možda bi se sve završilo na kurtoaznim pohvalama. Mada Crvena zvezda zaista jeste namučila višestruko skuplji sastav CSKA. Ali ono što je konferenciju za novinare posle meča učinilo posebno zanimljivom jeste pitanje koje je podsetilo na neka ranija vremena u Crvenoj zvezdi. Tadašnji sportski direktor Zoran Stojadinović je imao ideju da Aleksandra Jankovića na klupi crveno-belih nasledi baš Viktor Gončarenko. Beloruski mediji su odgovorili citatom u kome Gončarenko kaže: “Ako budem odlazio, otići ću u veći klub u BATE Borisova“.

Tumačeno je to na razne načine. Ali Gončarenko posle večerašnjeg sudara sa crveno-belima kategorički demantuje da je rekao da Zvezda nije dovoljno veliki klub da bi on bio njen trener.

“Kao prvo, to je drska laž, o tome da Zvezda nije dovoljno veliko ime. Svaki trener treba da poštuje tim koji ga zove. Zaista je bilo pregovora sa Zvezdom, ali moj odgovor je bio odrečan, jer je sklapanje ugovora sa drugim klubom bilo skoro gotovo i zato nisam prihvatio ponudu“, otkriva Gončarenko.

Četiri godine kasnije, šta kaže o ovoj sada Zvezdi?

“Ovo je najjača Crvena zvezda u poslednjih nekoliko godina. Ako ste gledali kako je Zvezda igrala u Ligi Evrope, videli ste da ona ume i da napada i da se brani. Zato ne možemo da kažemo ni da je bilo lako, iako smo nešto ranije mogli da rešimo. Kada vodiš sa 1:0, a suparniku odgovara 1:1, onda to nije jednostavno. Ipak, sve je u redu, prošli smo“.

Piše: Darjan NEDELJKOVIĆ;

Foto: Action Images.